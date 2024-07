„Senki nem tud olyan töltött káposztát főzni mint ő” - július 13-án ünnepeljük a nagymamákat, így emlékeznek olvasóink

Mindegy, hogy hány éves az ember, ameddig élnek a nagyszülei, örök gyereknek érezheti magát. A nagyszülők unokáik számára mindig mindent megadnak, gyakran még a szülői tiltás ellenére is. Persze egy nagymama nem csak arról ismerszik meg, hogy csokoládéval tömi kis unokáját, hanem elképesztő tanításairól is. A legtöbben nagymamájuknak köszönhetik életük legfinomabb töltött káposztáját, legjobb balatoni nyaralását,vagy épp legemlékezetesebb szüretüket, disznóvágásukat, kukoricamorzsolásukat. A Bors olvasóit kérdezte, mi jut először eszükbe, amikor meghallják a nagymama szót. Nehezen bírják a kánikulát, de tudják, hogy a munka nem állhat meg.

Egy nagymama igazi kincs Fotó: Pexels.com

Újságírónk így emlékezik nagymamájáról

„Fiam gyüjjetek befele me, jön főfele az idő!” - cseng még ma is fülemben nagymamám jellegzetes, ízes beszéde, mely számomra azokat a nyarakat idézi, amikor még mezítláb rohangáltunk a kertben a tyúkok között nem törődve esővel, uv-sugárzással. Nagymamám megfogalmazását arra, hogy jön a vihar, mind a mai napig használom, ahogy aranyló húslevesének és ínycsiklandó töltött káposztájának receptjét is.

Olvasóink mondták

Olvasóink között sokan vannak, akik már elveszítették nagyszüleiket, ám emlékeik mélyen beleivódtak személyiségükbe, melyért mindannyian nagyon hálásak. A nagymamák világnapján azonban nem csak nosztalgiáztak olvasóink, hiszen szerencsére rengeteg szuper nagyi van, akiket ma is ünnepelhetünk. Íme olvasóink írásai, mi jut eszükbe a nagymamájukról a nagymamák világnapján, július 13-án.

Egy nagymama régen és ma is mindent megtenne az unokájáért Fotó: Fortepan / Fortepan/Album025

Igazi boldogság, hogy 12 unokának lehetek a nagymamája.

'Templomba vittek bennünket, finomakat főztek, a kedvünket keresték. Mi tőle kaptuk az első külföldi utunkat."

"Szerettem az illatát és a kedvességét."

Nem tudom szavakba önteni hiányát. Nincs nap, hogy ne gondoljak rá.

"Nagyon szerettem a nagymamáimat, különösen a Kati mamámat. Ő igazi nagyi volt. Sok unokája volt, de egyformán szeretett mindegyikőnket. Ma már én is nagymama vagyok. 4 gyönyörű unokám van, 3 fiú és egy kislány. Imádom őket, és ők is nagyon szeretnek engem! Segítek nekik ahol tudok!"