Iskolapadba ül az ország kedvenc roma pékjének felesége is, férje lesz a tanára

Szigorú tanár lesz Galamb Alex abban a szakiskolában, ahol egykor ő maga is elsajátította a pék-cukrász mesterség fortélyait. Az ország kedvenc roma pékje úgy véli, hogy csakis a kemény munkával lehet hosszú távon érvényesülni, ezért a feleségétől is elvárja, hogy helytálljon. Mónikával az asszony előző kapcsolatából származó kislányával együtt három gyermeket nevelnek.

Alex és Mónika szülőként és a munka világában is helytállnak Fotó: Olvasói

A családfő hitvese eddig otthon tevékenykedett a három kisgyermek, Vanessza, Szelim és Ezel mellett, de idén nyáron munkába állt egy ismerősük gyrosozójában, hogy Alex egy kicsit pihenhessen és a gyerekekkel legyen. A férfi hálás annak a miskolci cukrászdának, amelyik évekig megélhetést biztosított neki, de úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, ezért ősztől főállást vállalt oktatóként az egykori szakiskolájában, de természetesen az általa felkarolt, Hernádnémetiben élő gyerekek sütőszakkörét is folytatja, miközben az egyetem tanítóképző szakára is visszatér, ahol sikeresen teljesítette az első két félév követelményeit.

Alex környezete is folyamatosan fejlődik Fotó: Bors

- A feleségem nélkül fele ennyire sem lehetnék sikeres. Ő a támaszom, és egyben ő a határidőnaplóm is. Valódi menedzserként támogat engem, segít az ügyeim észben tartásában – mosolygott Alex, és a Borsnak elárulta: Mónika is többre vágyik az életben, ezért ül ismét iskolapadba.

A nyolc általános után dajkaképzőre mentem, de nem tanultam tovább. A férjem biztatására most egy új szakmát szerzek, és természetesen szeretnék leérettségizni. Szeretnék Alex méltó partnere lenni, és azt sem tartjuk kizártnak, hogy egyszer együtt valósítjuk meg a régi álmát, a Galamb Pékséget. Ott a párom patronáltjainak adunk majd munkát

– mesélte a feleség, aki saját bevallása szerint őszintén felnéz a férjére.

- Csodálatos, amit véghez vitt. Emlékszem, amikor 2020-ban hozzá költöztem, még víz sem volt a házában. Amikor először kért meg, hogy kapcsoljam fel a villanyt, még kapcsoló sem volt, egyszerűen a villanykörtét csavargattuk ki-be egy hokedlin állva. Ahhoz képest most gyönyörű fürdőszobánk van, szépül a konyhánk, és a lámpáink is modernek. Alex megtapasztalta a mélységet, ahova soha többé nem szeretne visszakerülni – mondta Mónika, és viccesen hozzátette, a meggyes piskótája már most jobb, mint az uráé.

Mindig is élvezettel néztem, ahogy süteményeket készített. Sokszor engem is bevont a munkába, és ha valamit nem jól végeztem, bizony felemelte a hangját. Azt előre leszögezte, hogy mint diákjával, nem fog velem kivételezni, és ha kell, kíméletlenül beírja az egyest. Remélem, megfelelek majd a követelményeinek

– jelentette ki a családanya,