Kollégái megdöbbenve jelentették be a hírt: meghalt a Szerencsekerék műsorvezetője

73 éves korában elhunyt az ausztrál rádiós legenda, Ron E Sparks. Volt kollégái, Amanda Keller és Brendan Jones az Instagramon osztották meg a hírt.

Megdöbbenve jelentjük be a szívszorító hírt. A WSFM korábbi bemondója, Ron E Sparks elhunyt.

A halál okát egyelőre nem közölték - írja a Mirror.

Ron E Sparks 1951-ben született, és az 1970-es években Sydneyben kezdte rádiós karrierjét, a népszerű AM rádióállomás, a 2SM bemondójaként. Jellegzetes hangja révén számos népszerű játékműsort kapott, a Szerencsekerék házigazdájaként került be a televízióba. Az 1970-es években rövid ideig a Countdown legendás ABC zenei műsorának műsorvezetője is volt.