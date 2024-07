18. magyar bajnoki címét nyerte a horgász - Bakó Péter: Sokat horgászom kapitális halakra

Elképesztő teljesítménnyel, kapitális halakkal és folyamatos szektorgyőzelmekkel nyerte meg az U25-ös úszós magyar bajnokságot a többszörös világbajnok horgász, Bakó Péter, akinek ez volt a 18. sikere az országos bajnokságokon. A debreceni Látóképi-tó híres óriási pontyairól, amurjairól, ám a sokat látott pecást is meglepte, hogy ennyire eredményes tudott lenni. Súlyra több mint kétszer annyit fogott, mint a második helyen végzett Dósa Máté.

Hatalmas pontyokat fogott Bakó Péter Fotó: Facebook

Készült a nagyhalakra

– Ezen az országos bajnokságon egyértelműen a nagyhalak megfogása volt a célom. Ettől függetlenül meglepett, hogy ilyen szép számban érkeztek a kapitális példányok.

Talán a sikerem kulcsa az volt, hogy sokat horgászom ekkora méretű halakra, főleg az úszós mezőnyhöz képest.

Nagyon fontos, hogy ismerjük ezeknek az óriásoknak a viselkedését, hogy hogyan védekeznek a horgon. Ez óriási előny volt számomra – fogalmazott a Borsnak Bakó Péter, aki szereti és jól is ismeri a Látóképi-tavat, hiszen a feeder kategóriában két fordulót is itt rendeztek, és akkor is tíz kiló feletti halakat sikerült horogra csalnia.

Izmosabb szerelék

A többszörös világbajnok arról is szót ejtett, hogy nem egyszerű a rakós botos, úgynevezett finomszerelékes módszerrel kifárasztani egy-egy kapitális példányt.

Nem egyszerű kifárasztani ezeket a kapitális halakat Fotó: Facebook

– De szeretem a kihívásokat. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy

a szerelékem minden volt, csak finom nem, főleg rakós bothoz képest.

Ebből kifolyólag nem voltak igazán hosszú fárasztásaim: egy perctől 20 percig terjedt – tette hozzá Bakó Péter.

A hőséggel is küzdöttek

A versenyzőknek nem volt egyszerű dolguk az országos bajnokságon, ugyanis nemcsak a halakkal, hanem a szaharai forrósággal is meg kellett küzdeniük. A 40 fokok pedig a legegészségesebb szervezetet is megterhelik.

Kapitális amurokat is horogra csalt Fotó: Bors

– Az úszós, főleg a rakós botos horgászatban az a jó, hogy fel lehet rakni a napernyőt, így elviselhetőbb a hőség, mint például a feederezésnél. Ettől függetlenül kifejezetten megterhelő volt számomra ez a verseny. Fontos volt a megfelelő folyadékpótlás, illetve a fizikális felkészültségem.

Versenyszezonon kívül sokat edzek, elsősorban az állóképességemet fejlesztem, hogy minél jobban bírjam az ilyen extrém körülményeket. Főleg bringázni szoktam

– mondta a világbajnok horgász, aki hozzátette: ünneplésre nem volt ideje, ugyanis hétfőn már az U25-ös feeder magyar bajnokságon versenyzett Gyomaendrődön.