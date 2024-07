70 méter hosszú és 30 méter széles ürülék ég Kunbajánál, senki sem tudja eloltani

- A trágya 70 méter hosszan, 30 méter szélesen és 4 méter magasan égett. Elkezdtük oltani, jelenleg is oltjuk egy vízsugárral, de teljesen nem tudjuk megállítani a lángokat. A helyszínre vízszállítót is riasztottak, ami nagy segítségünkre van. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy a trágya melletti erdősávot megóvjuk, hogy ne terjedjen tovább a tűz és ne égjen le az is. Így felügyeljük, oltjuk és hagyjuk leégni a trágyát. Egyelőre nem tudni, hogy miért keletkezett a tűz, de elképzelhető, hogy öngyulladásról van szó a nagy meleg miatt