Tűzoltók százait riasztották, brutális pusztítás történt Magyarországon

Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét sújtotta leginkább az éjszaka az országon átvonuló vihar. Az első jelentések Csongrád-Csanád vármegyéből érkeztek, a zivatarzóna onnan haladt észak-északkelet felé, jelenleg leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ad munkát a tűzoltóknak. A leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt ágak, tetejüktől megfosztott épületek, elöntött alagsorok, pincék miatt érkeztek bejelentések. Békéssámsonon villám csapott egy fába, ahonnan a tűz átterjedt egy tanyaépületre. A nyíregyházi kórház szülészetének pincéjében jelentős mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, és kórtermek is beáztak az eső miatt. Gacsályon a Táncsics utcában több ház tetejét is megrongálta az erős szél. Emellett számos fő- és alsóbbrendű úton jelentenek forgalmi akadályt a kidőlt fák, leszakadt ágak. A viharos időjárással összefüggésben a katasztrófavédelem egységei szombat estétől nagyjából kétszáz műveletet végeztek - számolt be róla a katasztrófavédelem.