Döbbenet Nagymaroson: letarolta a kocsi oldalát, majd padlógázzal tovább hajtott – videó

Egész döbbenetes eset zajlott le a minap Nagymaroson, ahol egy motoros nem elég, hogy több mint 100 kilométeres sebességgel letarolta egy kocsi oldalát, de még csak meg sem állt, hogy megnézze, nem okozott-e személyi sérülést a felelőtlen száguldással. Az esetet a letartolt kocsi fedélzeti kamerája vette fel. A sofőr a Tényeknek elárulta: éppen kanyarodni akart, a visszapillantóba is belenézett, és noha látta a másik járművet, az több száz méterre volt tőle, így nyugodtan elindult, ám ekkor a száguldó motoros belerohant. A károkozó ráadásul nem is lassított, csak egy kilométerrel később. Akkor is csak azért, mert az ütközésben a motor is megsérült.