Új eljárást vezetett be a Messenger: ha nem csináljuk meg, megszívjuk

Ha te is a Facebook Messenger alkalmazást használod a barátaiddal és családtagjaiddal való beszélgetéshez, hirtelen jelentős változásokat észlelhettél az alkalmazásban. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Facebook tavaly év végén jelentette be, hogy új funkciókkal és biztonsági frissítésekkel egészíti ki ezt a népszerű platformot.

Egy új, szintén fontos biztonsági eljárást is bevezetett a Messenger Fotó: Pexels

A Messenger talán legfontosabb kiegészítése a személyes üzenetek és hívások végpontok közötti titkosítása. Ez biztosítja, hogy egy harmadik fél ne tudja elolvasni az üzenetet.

A Messengerben 2016 óta van lehetőség arra, hogy bárki bekapcsolja a végpontok közötti titkosítást, de a privát csevegések és hívások most automatikusan megkapták ezt a funkciót.

Egy új, szintén fontos biztonsági eljárást is bevezetett a Messenger, amit végre kell hajtanunk, ha a profilunkra is megérkezik a frissítés. A rendszer automatikusan felkér egy PIN-kód beállítására, amivel visszaállíthatod az üzeneteid előzményeit. Ez is azért van, hogy rajtad kívül más ne tudjon bejelentkezni és elolvasni a privát beszélgetéseidet. Különben oda a biztonság!

Továbbá, mostantól lehetőség van az üzenetek szerkesztésére az elküldés után, illetve az eltűnő üzenetek a Messengerben mostantól 24 óráig tartanak. Vannak új olvasási visszaigazolási vezérlők is, amelyek lehetővé teszik, hogy szeretnéd-e, hogy mások lássák, amikor elolvastad az üzeneteiket. És ha ez még nem lenne elég, nagyobb sebességgel játszhatod le a hangüzeneteket, és már folytathatod onnan is, ahol abbahagytad, ha kiléptél a csevegésből - írja a Mirror.