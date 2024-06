„Hazaküldtek minket meghalni” - Megszólalt a 5 éves, nagybeteg Bella édesanyja

- A kislányomnak most féloldali bénulása van. A műtét után három hétig alig tudott megmozdulni, de három hete már sétálgat, igaz, a szemei még nem mozognak jobbra-balra. Beszélni ugyan képes, csak idegenek számára érthetetlenül. Tulajdonképpen összefolynak a szavai.

Bellának nagy fájdalmai vannak Fotó: Olvasói

Bella májusban megkapta a második körös sugárkezelését, majd az orvosok a szülőkkel közölték, hogy Magyarországon jelenleg nem tehetnek többet a gyermekért.

- Nem értettem, hogy egy egyébként kiváló orvosnak miért kell ilyet mondania. Úgy érzem, ki kell mondanom, hogy hazaküldtek minket meghalni. Bella egyébként azóta rácáfolt az orvos szavaira, hiszen küzd és küzd. Most is nagyon erős, mi pedig találtunk egy kölni terápiát, ami viszont nagyon drága. Csak egy konzultáció milliós nagyságrendű összegbe kerül vérvétellel. A kiutazással és a szállással együtt legalább hárommillió forintot emészt fel – csuklott el az édesanya hangja.

A szülők mindig is becsülettel dolgoztak, Bella édesapja mentőautó-sofőrként keresi családja számára a megélhetéshez szükséges pénzt. Volt, hogy éppen ő szállította be a kórházba a saját gyermekét, így a súlyos diagnózisról is előbb értesült, mint a felesége.

- Nem tehettünk mást, bízunk a csodában és Isten irgalmában. A párommal ügyelünk rá, hogy Bella előtt ne mondjuk ki a halál szót, de ő egy nagyon okos kislány, és mindent ért. Egy alkalommal éppen Istenhez imádkoztam. Másnap reggel a gyermekem így szólt: Anya, Apa, meg fogok gyógyulni!