Napok óta senki sem tudja, hol lehet Ferenc: itt látták utoljára

Noha a rendőrök is keresik, most a lakosság segítségét is bevetik Ferenc megtalálása érdekében. A 41 éves férfit pár nappal ezelőtt, 2024. június 5-én 18 óra 30 perc körül látták utoljára Budapesten, a XIII. kerületi Róbert Károly körúton. Ferenc 171 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú, barna hajú. Eltűnésekor szürke nadrágot és pólót, valamint fehér baseball sapkát viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.