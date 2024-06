Éjszakázz a rendőrségen! Hazugságvizsgálattal és bűnügyi helyszíneléssel várnak a Múzeumok Éjszakáján

Ismét kitárja kapuit a Tevei utcai Rendőrségi Igazgatási Központ, ugyanis a Budapesti Rendőr-főkapitányság is csatlakozott az idei Múzeumok Éjszakájához. Június 22-én többek között olyan helyekre is betekintést nyerhetnek a látogatók, amik a mindennapokban el vannak zárva a nyilvánosság elől. Ilyen például a Tevékenység-irányítási Központ is, ahol a segélyhívásokat fogadják. Emellett a látogatókat interaktív programokkal, a kicsiket pedig mini oktató játékokkal, míg a felnőtteket egy igazi bűnügyi helyszínnel várják.

Bűnügyi helyszínelésen is részt vehetünk Fotó: BRFK

Baleseti és bűnügyi helyszín

Testközelből, biztonságosan – a Rendőrpalota előtti díszburkolaton lehet majd megtekinteni a bűnügyi és baleseti helyszínek elkordonozott világát. A látogatók testközelből, de biztonságosan vehetnek részt egy szakszerű helyszínelésen, amin egy profi szakember vezeti majd végig őket. Nem kell lökdösődni és furakodni, ugyanis mindenki látni fogja az eseményt, hiszen az előadások folyamatosan, óránként lesznek megtartva. Egyelőre még nem derült fény arra, hogy milyen jellegű bűnügyi helyszínről lesz szó, így lehetséges, hogy emberöléssel vagy öngyilkossággal találhatjuk szembe magunkat. A látogatók is kivehetik majd ebből a részüket, ugyanis együtt nyomozhatnak a rendőrökkel. A vállalkozó kedvű érdeklődők nyomot rögzíthetnek és a nyomozókkal együtt oldhatják meg az ügyet.

Nyomozójáték kicsiknek és okospont

A legkisebb gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők, így őket külön játékokkal, egy úgynevezett „nyomozótanodával” várják. A Bűnmegelőzési Centrumban online mini oktatójátékokat próbálhatnak ki az érdeklődők, a felnőttek pedig digitális szerencsekerékkel tesztelhetik tudásukat, illetve ezen a helyszínen lehetőség van telefon töltésére is. A résztvevők találkozhatnak rendőr influenszerekkel: Szalay Istivel és Szecsóval. A legkisebbek izgalmas nyomozójátékban vehetnek részt.

Retro rendőrautók és egyenruhák

A régi időt előtt tisztelegve a Teve utcai Rendőrpalota parkolójában veterán rendőrautókat és motorokat mutatnak be, illetve a hagyományőrző rendőrök bemutatják a régmúlt idő egyenruháit is. Azonban ez még semmi, ugyanis a Dunai Vízirendészeti Kapitányság kiállít egy TROPHY típusú szolgálati hajót, melyet a látogatók ki is próbálhatnak.