Évtizedek nyomtalanul: idős nénit tartóztattak le, csecsemőt ölhetett 40 évvel ezelőtt

Amikor egy gyerek meghal, az az egész társadalom figyelmét felkelti. Az emberi természet alapvető tulajdonsága, hogy a kisebbeket védelmezni próbáljuk, ha pedig egy gyermeket brutálisan meggyilkolnak, akkor az igazságérzetünk aktiválódik. Nehezen viseljük el, ha egy ártatlanul megölt gyerek gyilkosa nem kerül a törvényhozók kezére. Többek között ezért is lett Madeleine McCann ügye egy olyan ügy, amely még ma is, sok-sok évvel később is foglalkoztatja az embereket. Most egy 40 évvel ezelőtti csecsemőgyilkosságot tud lezárni a rendőrség.

A csecsemő nem élhetett sokáig / Fotó: Pixabay

40 évvel ezelőtt egy rettenetes látvány fogadta a northamptonshire-i rendőrséget. A pályaudvar közelében ugyanis egy csecsemő kislányt találtak megfojtva, ruhába csomagolva, akinek a holttestét valaki kidobta. Az eset országot port kavart, a helyieket pedig rettenetesen megrázta a halálhír. Azonnal megindult a nyomozás, és mindenki abban bízott, hogy hamarosan kézre kerül az, aki ilyen kegyetlenséget el mert követni. Ahogyan azonban teltek az évek, a gyilkos csak nem bukkant elő. 1993-ban az ügyet lezárták.

Ismeretes azonban, hogy időről időre felbukkannak új bizonyítékok és nyomok, ezért a régi ügyeket is leporolják. 2023-ban a kisbaba ügyével kapcsolatban új bizonyítékok kerültek elő, most pedig letartóztattak egy 57 éves hölgyet, akit a kicsi meggyilkolásával gyanúsítanak - írja a The Sun. Most az egész világ érdeklődve figyeli, hogy mi lesz a végkifejlet.