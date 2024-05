Kutató-mentők bevonásával is próbáltak az eltűnt Robi nyomára akadni

A paranoid skizofrén Hadi Róbert még január 9-én indult munkába, akkor látták utoljára. Az orvosok a mai napig nem tudják pontosan megmondani, hogy mi idézte elő a súlyos beteg fiatalembernél a tüneteket, de úgy gondolják, hogy mivel magasfokú autista, egy költözés hozta felszínre a súlyos betegséget, a skizofréniát is. Róbertnek hallucinációk, és téveszmék sora kísérik az életét. Sokszor gondolta úgy, hogy követik, és még a tévéből is figyelik. Eltűnése napján a dombrádi fiatalember a térfigyelő-kamerák felvételei alapján Kisvárdán még leszállt a buszról, de nem a munkahelye felé vette az irányt, hanem a főutca felé. Azóta nyoma veszett. Nem ez volt az első eltűnése a 30 éves paranoid skizofrén Robinak, aki rettegett, hogy kórházba kerül, ezért inkább világgá ment. Annyira félt, hogy a nyomára bukkannak, hogy még a telefonját is összetörte. Akciófilmekhez illő módon, még a SIM-kártyát is kiszedte belőle, hogy ne lehessen a nyomára akadni. Utolsó eltűnésekor, az ötödik napon a rendőrök látták meg, ahogy sétál ki a Mátyus melletti erdőből. Most azonban ismét nyoma veszett.

Kutyákkal próbáltak a világgá ment Robi nyomára akadni, de sajnos eredménytelenül Fotó:olvasói

Annak ellenére, hogy több hónapja senki sem látta Robit, a család nem adja fel, tovább folytatja a keresést. Úgy gondolják, hogy a fiuk életben van, csak elhatalmasodott a betegsége, és ezért nem akar hazamenni.

Családja szüntelenül keresi Robit. Bíznak benne, hogy életben van, csak bujkál Fotó: olvasói

Ez most már a második hétvége, hogy kutató-mentők bevonásával próbáltunk a nyomára akadni. Szerintünk valaki bújtatja, és nem az erdőben bujkál. A keresések is ezt erősítették meg. Az ország négy legjobb csapata kereste kutyákkal Tiszaadony, és Tiszavid teljes területén. De sehol sem jeleztek az ebek. Ha Robi már nem élne, akkor most megtalálták volna

- mondja bizakodva nevelőapja, Bartha Zsolt, aki szintén úgy gondolja, hogy Robi valakinél meghúzza magát, és így sikerült túlélnie az elmúlt hónapokat.

A család nagyon hálás a német illetve a magyarországi kutató-mentőcsapatoknak, akik részt vettek a keresésben. Nem adják fel, és bíznak benne, hogy épségben előkerül Robi.