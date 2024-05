Azoknak üzent a jós, akik nem hisznek neki: mi okozzuk a természeti katasztrófát, ami hamarosan lecsap ránk

"Többen még mindig nem hiszitek el, hogy igazi időutazó vagyok" – ezekkel a szavakkal kezdi friss jövendölését egy jós a TikTokon, akinek ugyan az eddigi "találati listája" nem túl vaskos, ugyanakkor ennek inkább örülhetünk, mint nem, hiszen javarészt különféle világégés-közeli eseményeket ígért be eddig az Aery Yormany néven futó tartalomgyártó. No persze az sem erősíti a hitelességét, hogy azt állítja: azért van tisztában az eljövendővel, mert számára mindez már a múlt, ő maga pedig valójában még meg sem született, de majd egyszer meg fog, aztán majd vissza is utazik ebbe az időbe, hogy beszámoljon mindenről.

Csupa szörnyűség vár ránk a jóslatok szerint

De ne is húzzuk az időt! Lássuk, mi vár (vagy nem vár) ránk 2024-ben!

Május 27-én rögtön kitör egy polgárháború, szerencsére nem kis hazánkban, hanem az Egyesült Államokban. Sajnos a harc elég hamar elharapódzik, és végül a III. világháború kitöréséhez vezet. Szeptember 1. lesz a következő dátum, amit érdemes megjegyezni, ekkor ugyanis egy idegen 12 ezer embert visz magával egy másik bolygóra. Szeptember 19-én lecsap az USA keleti partjára az első hatos kategóriájú hurrikán, csak hogy a természeti katasztrófák se maradjanak ki a sorból. A hurrikánok egyébként egy elbaltázott időjárás-irányító kísérlet okozza majd. Az év november 3-án egy hatalmas tengeri állat felfedezésével, valamint december 3-án egy tűztornádó pusztításával zárul.