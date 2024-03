Nehéz eldönteni, mi rosszabb: ismerni a jövő, tudni, milyen szörnyűségek fognak bekövetkezni, bármit is teszünk, vagy pedig tudatlanságban várni az elkerülhetetlent. A kérdés persze költői, hiszen (a tudomány jelenlegi állása, valamint a józan ész diktálta logika szerint is) a jövő megismerhetetlen. Ennek ellenére időről időre feltűnnek a történelemben olyan figurák, akik azt állítják: birtokában vannak bizonyos tudásnak az eljövendő napokat illetően. Hogy ezek a jóslatok mennyire hitelesek, azt természetesen mindig csak az idő döntheti el. Ennek ellenére mi magunk is kétkedve fogadjuk azt a TikTok-tartalomgyártót, aki a videós közösségi felületen osztja meg próféciái, kiváltképp, miután tudása forrásaként azt nevezi meg, hogy ő bizony időutazó.

Rákot okoz a májusi eső, figyelmeztet az időutazó Fotó: Pexels / Pexels

Ilyen természeti katasztrófákkal kell szembenéznie az emberiségnek

"Az Egyetlen Cirala" néven posztoló illető legutóbb arról számolt be, milyen természeti katasztrófák várnak ránk a közeljövőben. Természetesen igyekezzünk ne nagyon megrémülni, és fenntartásokkal kezelni a jóslatait!

Rögtön április 27-én soha nem látott, tízes erősségű földrengés rázza meg a bolygót. Az esemény az "X rengés" nevet kapja, melyben z X kivételesen nem az ismeretlent jelöli, hanem a római 10-re utal. Milliók sérülnek meg vagy veszítik el az otthonukat.

Egy hónapunk lesz kipihenni a rengéseket, május 30-án ugyanis olyan eső hullik majd az égből, melynek egyetlen cseppje is 25 százalékos valószínűséggel okoz majd rákot.

Június 8-án kitör a yellowstone-i szupervulkán.

Július 20-án egy rejtélyes, jégbe zárt vírust fedezek fel, mely a következő világjárvány okozója lesz.

Szeptember 13-án pedig egy soha nem látott erejű hurrikán tépázza meg az Egyesült Államok keleti partvidékét.