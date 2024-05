„Anya, ne ijedj meg, de frontálisan ütköztünk” – Ismét részeg sofőr okozott balesetet

Mendénél a 31-es úton haladt egy család(anyuka, apuka és gyermekük) autójával, amikor egy részeg sofőr beléjük rohant április 28-án. A gépjárműből nem sok maradt, azonban csodával határos módon apróbb sérülésekkel megúszta a família a történteket. Az autóban ülő édesanyja a baleset után felhívta az anyukáját, hogy tudassa vele mi történt velük. A nagymama a Facebook-oldalán osztotta meg a családjával történteket, illetve kizárólag a Borsnak mesélt arról a drámáról, amit át kellett élnie.

Így nézett ki a család autója a baleset után Fotó: olvasói

Anya, ne ijedj meg, de frontálisan ütköztünk. - mondta a lányom, aki azt is tudatta, hogy most le kell tennie a telefont, mert érkezik a mentő. Az egész olyan volt, mint egy rémálom, egy arcon ütés, ami azt juttatja eszedbe, hogy ez veled, illetve a szeretteiddel is megtörténhet

– idézte fel a rémes eseményt Marianna, aki arról is beszélt, hogy ezek után nem is tudta, hogy kihez forduljon, mit is kéne tennie és egy Facebook-csoportban talált információkat a szeretteiről.

- Azt írták, hogy autóbaleset történt a 31-esen és egy anyuka és a gyerek az árokban ülnek, mellettük egy totálkáros autó. Félelmetes érzés, amikor tudod, hogy ez a te lányod és az unokád, akikért semmit sem tehetsz a távolból. - fogalmazott a nagymama, aki azt is elmesélte, hogy a baleset előtt nem sokkal kérte meg a lánya, hogy vigyázzon az unokájára és amikor látta, hogy ő keresi telefonon azt hitte, hogy emiatt hívja.

A részeg sofőrök sok balesetet okoznak és általában ők maguk sértetlenül megússzák Fotó: nikamo

Amikor azt mondta, hogy ne ijedjek meg azt hittem viccel, mintha félnék attól, hogy nem bírok majd az unokámmal, ám pillanatok alatt kiderült, hogy ez korántsem tréfa. Igazándiból azóta sem tudtam megnyugodni, állandóan eszembe jut, hogy milyen szörnyű vége is lehetett volna ennek az egésznek.

Ma lett 2 éves az unokám, és a szülinapját fogjuk ünnepelni, ha nincs ez a földöntúli szerencse, akkor most a temetőbe indulnék. Nagyon nehéz ezzel megbirkózni.

- mondta Marianna, aki abba is beavatott minket, hogy amikor lányáék gyermekülést vásároltak a legjobbat, legdrágábbat választották, amit akkor ő túlzásnak gondolt, ám most már tudja, hogy ez jó döntés volt.

- Aki csak teheti ne spóroljon ezen, a családom a legjobb példa erre és emellett fontos lenne a türelem, hogy ne hajtsanak, ne nyomják úgy a gázt az emberek. A baleset óta magamon is látom, hogy lassabban vezetek, némi félszel ülök a volán mögé, hiszen hiába tartom én be a szabályokat, bármikor áldozatául eshetek egy részeg sofőrnek. - fogalmazott a nagymama, aki minden autóba ülőt arra kér, hogy érezze át a felelősséget, amivel a vezetés jár és ne csak mások, de a saját családjának okozható szörnyűség is jusson eszébe, hiszen mindenkit hazavárnak.