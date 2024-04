Elképesztő bejelentést tettek a kutatók: az aszteroidákon lovagolva utazhatnak a földönkívüliek

Most a DailyStar beszámolója szerint egy kutatócsoport azt a feladatot kapta, hogy fejlesszenek ki egy védelmi stratégiát, amelynek segítségével vizsgálat alá lehet vonni az aszteroidákat, hogy eldöntsék, valóban vannak-e olyan exobolygók, amelyeken egysejtű életformák találhatóak meg. Ez megerősíthetné a Pánspermia alapjait, és új megvilágításba helyezhetné azt, amit eddig gondoltunk az űrlényekről. Ezt a tézist erősíti az is, hogy a kutatók azt már tudták bizonyítani, hogy léteznek olyan baktériumtörzsek, amelyek extrém szélsőséges körülmények között is képesek életben maradni.