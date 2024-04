A szakértő állítása: "Egy dologra nagy szüksége van az idegeneknek, a Föld meghódításához"

Philip Mantle a világ egyik legismertebb űrlény-kutatója, aki évtizedek óta foglalkozik az idegenek vizsgálatával és a Földön tapasztalt észlelésekkel. A szakértő most a legújabb interjújában elárulta, hogy szerinte testfelépítésükben sokkal jobban hasonlíthatnak ránk a földönkívüliek, mint azt gondolnánk, és ennek igen egyszerű oka is van. Ezen felül Philip rámutatott arra is, hogy ugyanarra lenne szüksége az idegeneknek a Föld elfoglalásához, mint amire az embernek is szüksége volt hozzá, hogy a domináns faj legyen a bolygón, ez pedig nem más, mint a hüvelykujj.

Jobban hasonlíthatnak ránk az idegenek, mint hisszük a szakértő szerint /Fotó: vchal / shutterstock

A szakértő a DailyStar számára fejtette ki friss gondolatait a témában. Állítása szerint a humanoid ábrázolás állhat legközelebb a valósághoz.

Nagy valószínűséggel többféle idegen faj is létezhet, ám ha ezek közül egy is gyarmatosításba kezd, az valószínűleg egy olyan típusú faj lenne, amely rendelkezik hüvelykujjal, mint mi. A hüvelykujj nélkül haszontalanok lennének. Ez különbözteti meg az embert is a táplálék lánc többi részt vevőjétől, ennek segítségével tudunk gazdálkodni, földet művelni, eszközt használni

- árulta el az ufo-kutató.

Én úgy érvelnék a humanoid kinézet mellett, hogy rámutatok, hogy az anyatermészet máshol is hasonlóan alakulhat ki az univerzumban, mint nálunk. Ez a testfelépítés alkalmas rá, hogy manipulálja a természetet, vagy akár meghódítson más bolygókat.

Egy ijesztő dologra is rámutatott a kutató ez pedig nem más, mint hogy az élet folyamatosan fejlődik, és a ma élő emberek átlagosan magasabbak és erősebbek, mint a korábbi évszázadokban, így megtörténhet, hogy a különböző idegen fajok, ha idősebbek nálunk évezredekkel mondjuk, akkor sokkal hatalmasabbak és erősebbek, mint mi.