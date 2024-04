„Olyan fiatal volt és annyian szerették” – többen végignézték, ahogy a Tisza elnyelte Gabit

Több csapattal és hatalmas készültséggel, hosszú órákon keresztül keresték a Tiszában azt a fiatal férfit, akinek drámai körülmények között veszett nyoma a vízben Vásárosnaménynál, vasárnap (április 7.) délután.

Gábor a Tisza-hídról vetette magát a mélybe. Testét azóta sem találják Fotó: Pexels (illusztráció)

Elsődleges információk szerint a férfi önként vetette magát a mélybe a településen lévő Tisza-hídról, majd azonnal elmerült a vízben. Bár az esetet többen is végignézték és azonnal értesítették a hatóságokat is, a férfinak már nem találták nyomát. Hamarosan meg is érkeztek a keresőcsapatok, akik több egységgel, csónakokkal is keresték a férfit, azonban sem aznap, sem pedig másnap délutánig nem akadtak a nyomára.

Bár az ismerősök és a barátok az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy a férfi valamilyen csoda folytán épségben előkerül, hosszú órák és napok megfeszített munkája után minden remény odaveszett: Gábort azóta sem találják.

A 35 éves vajai férfit, S. Gábort így most több tucatnyi ember gyászolja, nem értik, miért vetette le magát a hídról:

Ha nem hallottuk volna azt, hogy önként ugrott le, el sem hittük volna, mert annyira hihetetlennek tartjuk. Nem értjük, miért tette és azt sem, hogy milyen szándék vezérelhette

- mondta a férfi egyik ismerőse. Úgy tudni, hogy az áldozat tudott úszni, azt pedig senki nem tudja, hogy öngyilkossági célokkal vetette-e a mélybe magát.

Nem fogtuk még fel, mi történt. Ez maga a borzalom. Nem tudjuk, hogy miért ugrott, de valószínűleg még az sem tudja, aki végignézte ezt az egész szörnyűséget. Nagyon sajnálom őt és a családját is. Olyan fiatal volt és annyian szerették Gabit!

- mondta az ismerős.