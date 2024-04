Halott édesanyja súgta meg a nyerő számokat - álomnyereményre tett szert a gyászoló hölgy

Valószínűleg nincs olyan ember a világon, aki ne játszott volna el a gondolattal, hogy mit tenne, ha megnyerné a lottót. Néhány héttel ezelőtt még Magyarország is lottólázban égett, hiszen rekord magas összeget lehetett nyerni az Ötöslottón. A nyereményt végül zsinórban kétszer is elvitték, azonban még mindig sok honfitársunk van, aki igyekszik szerencsét próbálni. A 44 éves Kelly Firth azonban most megdöbbentő történetet mesélt el.

Sokan próbálnak szerencsét a lottóval / Fotó: Ivan Smuk

Lottózni sokan szeretnek, mert igen nagy nyereménnyel tud kecsegtetni. A A 44 éves Kelly Firth és édesanyja korábban minden héten elmentek egy közeli lottózóba, és közösen játszottak. Az édesanyának, Carolnak megvoltak a kedvenc számai, és mindig ezekkel játszott. A család nagy szomorúságára 2021-ben Carol elhunyt, és hatalmas űrt hagyott maga után. Halála előtt azonban odaadott egy kártyát lányának, amelyen kedvenc lottószámai voltak, és azt javasolta, játsszon vele gyakran.

Kelly egészen megfeledkezett erről a kártyáról, amikor azonban pár évvel később pakolászott, megtalálta. Elmosolyodott, mert az anyja jutott róla eszébe, ezért elment a lottózóba játszani. Az első körös sorsoláskor nem az ő számait választották ki, amikor azonban szombaton ismét sorsoltak, már anyja számai jelentek meg a tévé képernyőjén. Hatalmas volt a pánik, mert az első kör után Kelly kidobta a kukába a szelvényt. Szerencsére azonban megtalálta a szemetesben, így 1600 fontot, azaz kb. 731 ezer forintot nyert - írja a The Sun.