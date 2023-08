Remegni kezdett és sokkot kapott a híres magyar halottlátó

A Mexikóváros déli részén található Xochimilco híres csatornáihoz vezetett Kató útja még júliusban, ahol az E-könyve egyik fejezete miatt utazott el. Az Isla de las Muñecas, a Babák szigete valóban egy misztikus hely, tele titokzatos történetekkel.

Hátborzongató, ahogy babák lógnak mindenhonnan Forrás: KissKato.hu

A legenda szerint a 20. század második felében Don Julian Santana Barrera választotta lakhelyéül ezt a szigetet, mert barátnője elhagyta egy másik férfiért. Egy napon a sziget egyik csatornájában talált egy halott kislányt, aki lebegett a víz felszínén, majd később egy játékbabát is. Úgy vélte, hogy az elhunyt lelkek szellemei lakoznak a játékban, és segít majd neki távol tartani a gonoszt, ami egy ideje már kísértette. A férfi elkezdte gyűjteni a babákat. Idővel Julian lakhelye tele lett számtalan gyerekjátékkal, amiket fákra, bokrokra aggatott. Egyedül élt a szigeten, és a helyiek azt mondják, gyakran beszélgetett a babákkal, mintha élőlények lennének. A férfi a mexikóvárosiak szemében kissé különcnek számított, és szerintük vallási vagy spirituális okokon túl más tényezők is befolyásolták a babák gyűjtését: valamiféle mentális betegség.

A Babák szigete mára különleges és egyedi hely lett, ezek a furcsa kellékek misztikus és néha ijesztő látványt nyújtanak. A hely hírneve idővel egyre nőtt, és a turisták a saját szemükkel akarták látni ezt a különös helyet. Azok, akik ellátogatnak ide, érzelmi hullámvasútra számíthatnak. Akárcsak Kató.

“Többek között itt található a horrorfilmekből már jól ismert Annabelle babájának egyik másolata is. Alig lehet a közelébe férkőzni, mindenki szeretne vele egy közös fotót. Természetesen én is kivártam a soromat. Nem bíztam a véletlenre, mindenképpen szerettem volna megörökíteni ezt a pillanatot. A barátom, aki velem volt, a saját telefonjával és az enyémmel is rengeteg fotót és videót készített. Megdöbbenésünkre egyetlen kép sem sikerült Annabelle-ről. Amikor ezt a furcsa jelenséget tapasztaltuk, visszamentünk, és próbáltunk készíteni még párat. Továbbra is sikertelenül. Minden egyes felvétel tökéletes lett, az összes babát lefotóztuk, Annabelle-t azonban képtelenek voltunk megörökíteni. Hátborzongató volt ez a felismerés. Nem találtunk szavakat. Ez a baba olyan negatív energiákat sugárzott magából, amit szavakkal nem lehet megfogalmazni. Még én is remegni kezdtem a félelemtől és libabőrös lettem” - taglalja a róla szóló könyvben a rémisztő esetet Kató.

