"Talán fentről nézett" - autóbalesetben halt meg a Katasztrófavédelem 27 éves munkatársa

A fájdalom talán valamelyest enyhült, de emléke ma is erősen él bennünk. Zsoltnak számos hobbija volt, többek között a kirándulás. Részt vett a munkatársak által szervezett túrákon, szeretett a természetben időt tölteni családjával, barátaival. Most egy emléktúrán emlékeztünk meg róla, amelynek az útvonala pontosan megegyezett azzal, amelyet egykor még Zsolttal együtt tettünk meg. Egerből és Gyöngyösről is érkeztek régi kollégák, akik mind az iránta érzett tiszteletből és szeretetből vettek részt a közös programon