Három helyen eltört a gerince, a tüdeje összeesett és többször is meg kellett műteni azt a tűzoltót, aki a viharban sérült meg a napokban. Az 55 éves férfi a 3. kerületben dolgozott, amikor hirtelen rázuhant egy faág. A tűzoltó azóta is kórházban van és most vérre van szüksége, még mindig kritikus az állapota. Rengetegen aggódnak érte, hatalmas az összefogás.

Vágólapra másolva!

Letörtek az ágai a hatalmas fának, a mellette lévő másik pedig kidőlt a vihar miatt a III. kerületben, Budapesten. Egy felvételen jól látszik, ahogy a vihar szinte gyökerestől tépte ki a fát. A járdán csak azután lehetett újra közlekedni, hogy a tűzoltók eltávolították az akadályokat. A hétfői vihar hatalmas károkat okozott országszerte, a beavatkozások száma rekordot döntött, ugyanis péntekig 11 ezer 510 káresethez riasztották a tűzoltókat, akik megállás nélkül dolgoztak a romok eltakarításán. Egy 55 éves tűzoltó azonban életveszélyesen megsérült munka közben. Épp az emelőkosárban dolgozott, amikor hirtelen rázuhant egy hatalmas faág. A Tények információi szerint három helyen eltört a gerince, a tüdeje összeesett és többször is megoperálták. Erről a felesége tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán, ugyanis a férfi állapota annyira kritikus, hogy vérre van szüksége. A férfi korábban Karcagon élt a családjával és a helyi tűzoltóságnál dolgozott. Korábbi munkatársa nyilatkozott. - Ő egy ízig-vérig kolléga volt, egy igazi tűzoltó, aki gyakorlatilag mióta elkezdte a pályát, arra törekedett, hogy másokon segítsen – fogalmazott Kovács Zoltán János. Imréért nemcsak a tűzoltótársai aggódnak, hanem rengeteg karcagi ismerőse is. - Nagyon jó szomszédunk volt, elköltöztek már egy ideje. Nagyon sajnáljuk, mert nagyon jó embernek ismertük meg, segítőkész – tette hozzá Sznopka Tibor. Aki szeretne segíteni a sérült tűzoltónak, az az Országos Vérellátó Szolgálatnál jelentkezhet irányított véradásra. Imrének bármilyen vércsoport megfelelő, a felesége pedig közzétette a szükséges adatokat is. Hozzátette, fontos, hogy a következőket jelezze, aki vért szeretne adni: Irányított véradás;

név: Kovács Imre

születési idő: 1969. 07. 21.