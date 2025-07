Komoly változás Liverpoolban, dönteni kell Szoboszlai Dominikról

Gyászoló focistákkal mutatkozik ma be az új szezonban a Liverpool. A labdarúgók még nem ocsúdtak fel a Diogo Jota halála okozta sokkból, mégis úgy döntöttek, vállalják a korábban lekötött, Preston elleni találkozót. Magyar szempontból történelmi lehet a mérkőzés, mivel itt mutatkozhat be a Vörösöknél Kerkez Milos. Sőt, az is körvonalazódhat, mi lesz Szoboszlai Dominik szerepe a csapatban.

Szoboszlai Dominik a szakértők szerint marad a Liverpool kezdőjében

Fotó: AFP

Liverpoolban a nyár legnagyobb igazolása kétségkívül Florian Wirtz megszerzése volt. A német válogatott játékos alapesetben Szoboszlai Dominik helyére, a 10-es posztra érkezhet. S az biztos, hogy nem azért fizettek 150 millió eurót (60 milliárd forintot) a focistáért, hogy aztán a kispadon üljön. A legtöbb szakértő úgy véli, Szoboszlai és Wirtz egyszerre lehetnek a pályán, sőt, ketten együtt még veszélyesebbé tehetik a Poolt.

Az egyik verzió szerint a két játékos egymás mellett játszanak a 10-es poszton, klasszikus középcsatár nélkül, a két szélen Mohamed Szalah és Cody Gakpo támogatásával. Az is elképzelhető, hogy Wirtz a baloldalon játszik, s a magyar középpályás marad eredeti helyén. De Szoboszlaitól az sem lenne idegen, ha a középpályán egy sorral hátrébb, a 8-as poszton szerepelne.

Szoboszlai sorsa a csatároktól is függ

Nagy kérdés, hogy a Liverpool igazol-e még a nyáron középcsatárt. Jelenleg a Frankfurt francia válogatott játékosa, Hugo Ekitiké lehet esélyes a szerződttésére. Amennyiben nem jön középcsatár, akkor a legvalószínűbb verzió az, hogy Wirtz és Szoboszlai együtt játszanak a 10-es poszton.