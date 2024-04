Pánik Hevesben: Mátranováknál, lakott terület mellett poroszkál a medve

Mint az jó ideje ismeretes, tavaly október óta már hivatalosan is jelezték a szakemberek: visszatelepültek a medvék Magyarországra, két példány már át is telelt nálunk. Azóta több helyen is jelezték, hogy medve járkál a környéken, kettejüket pedig már el is nevezték: egyikük a Mihály, míg másikuk a Gellért nevet kapta.

A medvék elkerülik az embereket, de a szakemberek mégis azt kérik: legyünk óvatosak az erdőkben Fotó: Pexels (illusztráció)

Ők azóta is boldogan túráznak a Bükk különböző pontjain, és bár szemtől szemben nem szívesen mutogatják magukat, de a vadkamera olykor elcsípi őket. Nyomaikat három - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád - megyében, azon belül pedig több tucat település környékén is felfedezték.

Most a Magyar Országos Medve Figyelő tette közzé a felhívást, miszerint egyik olvasójuk medvenyomokat talált, méghozzá nem is akárhol: a kéktúra útvonalán, Mátranovák környékén, hajszálnyi közelségben a lakott területektől.

- Mátranovák, kéktúra útvonal! A település északi erdeiben, egy kilométerre a lakott területektől. A Pétervására és Bükkszék között nagy valószínűséggel példányt észleltek

- írta a Magyar Országos Medve Figyelő. Aggodalomra azonban semmi ok, a szakértők szerint ugyanis a mackók, amennyire csak lehetséges, kerülik az emberekkel való interakciót, a lakott területek környékére is maximum az élelem vezeti őket, de nem ritka, hogy csupán kószálás közben tévednek arra, amerre az emberek is. A medvék ugyanis nagy gyaloglók: naponta akár több tíz kilométert is képesek vándorolni.

Mindazonáltal a szakértők azt is kérik a túrázóktól és a kirándulóktól, hogy legyenek nagyon óvatosak a bundás vadakkal:

- A medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető. Amennyiben medvét észlelnek, kérjük, jelezzék igazgatóságunknak az alábbi ügyeleti telefonszámon: +36 30 861-3808

- kérte az embereket a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.