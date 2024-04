Mi történik ma? Újabb durva közúti baleset történt

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, ma nagyon sok a baleset. Több autó összeütközött, lehalt egy ideig az M0-ás és az M5-ös, kamion gyulladt ki a pályán stb. Most újabb balesetről kaptunk hírt. Összeütközött két teherautó a 611-es főút Kaposszekcső és Vásárosdombó közötti szakaszán. Műszaki mentés céljából a dombóvári hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahova a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.