"Úgy éreztem, jobb lesz nélkülem mindenkinek" - megszülte gyermekeit, mentális beteg lett az édesanya

A 39 éves Naomi Farrow rendkívül extrém depressziós tüneteket kellett átéljen 5 éven keresztül, ikrei szülését követően. Háromszor is kórházba került miatt, mire végre egy orvos helyesen diagnosztizálta őt. Kiderült, hogy bipoláris és nem szimpla szülés utáni depresszióban szenved. Átlagosan egy bipoláris beteg 9,5 évig szenved a tünetektől, mire rájönnek az orvosok, mi is áll a probléma hátterében. Nos, ez Naomi esetében hamarabb megtörtént, de így is úgy érezte, jobb lenne a világnak és szeretteinek nélküle.

Úgy érezte jobb lenne nélküle mindenkinek. Fotó: pexels

Egy bipoláris betegségben szenvedő embernek "mániákus időszakai vannak", míg valaki, aki kettes típusú bipoláris beteg, annak nem mániákus időszakai, hanem depresszív időszakai vannak.

Mindig is érzelmesebb voltam talán, mint mások. Amikor az első lányom megszületett 2011-ben, akkor kicsi rosszul éreztem magam utána, de semmi komoly. Aztán teherbe este az ikrekkel. A várandósság sem volt egyszerű, de a szülés után a mentális egészségem komolyan rosszabbodott.

- vallotta be őszintén a családanya.

Naomi egyszerűen képtelen lett kötődni újszülött ikreihez, mindenkitől elzárta magát. Nem törődött a síró csecsemőkkel, ami miatt egyszer csak arra lett figyelmes, hogy háromévese az, aki próbálja testvéreit megnyugtani egy cumi segítségével. Ekkor jött rá, hogy valami komoly baj van. Orvoshoz fordult, antidepresszánst adtak neki. Ám ez rossz döntés volt:

Bipolárisként az antidepresszánsok őrült, mániákus üzemmódba küldhetnek attól függően, milyen típusú bipoláris betegséged van. Én teljesen bepörögtem tőle.

- mesélte hozzátéve, hogy most már eltudja képzelni, milyen lehet a drogosok élete.

Naomi ezt követően az ikrek kétéves korában elvált férjétől, ami annyi stresszt okozott, hogy ismét elkezdett lefelé menni a lejtőn. Öngyilkos gondolatai

voltak, nem érezte magát biztonságban. Úgy vélte, hogy mindenkinek jobb lenne nélküle körülette.

Őszintén elhittem ezt. Pszichiátriára is kerültem miatta. 2017 és 2019 között háromszor jártam ott. A leghosszabb ottlétem 8 hétig tartott.

A legnehezebb azonban nem az oda való beutalás volt, hanem az, hogy távol kellett lennie a gyerekeitől, akik sírtak utána - írja a TheSun.

Végül azt, hogy bipoláris egy pszichiáter fedezte fel, aki utána ment Naomi családi kórtörténetének és mentális betegségeinek. Kiderült, hogy Naomi nagymamája ugyanilyen volt, mint ő. A diagnózist követően azonnal leszedték őt korábban felírt gyógyszereiről, ami azonnali hatást hozott nála: végre úgy érezte magát, mint gyermeki születése előtt.