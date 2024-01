"Szorongás és félelem" - Harmincévnyi depresszióról vallott az Európa-bajnok futballsztár

Sikeres karrierjét követően mély depresszióba zuhant Lars Elstrup. A ma már 60 éves korábbi dán futballista 1992-ben Európa-bajnoki címet nyert hazája válogatottjával, a franciák elleni csoportmeccsen győztes gólt szerzett, majd 30 évesen befejezte a labdarúgást. Állítása szerint az elmúlt három évtizedben depresszióval küzdött, majd bipoláris depresszióval diagnosztizálták. A sötétségen keresztül azonban felfedezte a spiritualitást, és újra mosolyog, köszönhetően indiai gurujának - írja a The Sun.

Lars Elstrup Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

"Miután visszavonultam a futballtól, kerestem a helyem, hogyan élhetek szorongás és félelem nélkül. Azt hiszem, most megtaláltam az indiai gurummal. Ő a világ legboldogabb embere, akit valaha is láttam. Harmincéves koromban hagytam abba a játékot. Kimerültem, a testem és az elmém is sérült volt. Az elmúlt 30 évben megtanultam, hogyan lehetek újra igazán önmagam. Az indiai gurumnak magasabb tudatossága van, és segít nekem elmenekülni a rohanó világból. Valahol boldog és örömteli életet élhetek. A szellemi erőmet a jóga és a meditáció gyakorlásával egy spirituális világban szereztem meg. Rendben tartom a testemet és az elmémet. A depresszióm 2022. január 1-jén véget ért." - mesélte Elstrup.

Elstrup 1988 és 1993 között 34 alkalommal szerepelt a dán válogatottban és 13 gólt szerzett.