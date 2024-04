Már 28 műtétje volt, ritka betegséggel kell leélnie az életét a 7 éves fiúnak

Egy ritka betegségben szenvedő hétéves kisfiúnak 28 műtéten kellett átesnie, hogy légutait és hangszalagjait az orvosok megtisztítsák.

Fotó: Unsplash.com

Kétéves volt még a fiúcska, amikor anyukája észrevette, hogy a hangja rekedt, nem eszik rendesen, sápadt, letargikus és elkezdett a beszédben elmaradni kortársaitól. A shrewsbury-i Albie-nál hároméves korában diagnosztizálták a visszatérő légúti papillómát, ami egy nem rákos daganat kinövését okozta a torkában. Ez valószínűleg egy életre szóló állapot, és a szülei elárulták, hogy kemény kilenc hónapos küzdelemmel kellett szembenézniük csak azért, hogy diagnosztizálják.

- Mindenki, aki találkozik vele, imádja őt, vicces, pimasz, és mindent el tud mondani az állatokról és a dinoszauruszokról, amit csak tudni akarsz – büszkélkedett Albie édesanyja, Kimberley.

Eleinte négy-hat hetente műtétre volt szüksége, hogy eltávolítsák a kinövéseket a torkából, valamint gyógyszerekre, hogy megakadályozzák a terjedését. Ezt azóta csökkentették a nyolc-tízhetenkénti műtétre.

- Nem tudjuk, hogy valaha is remisszióba kerül-e. Ez ismeretlen terület a családunk számára. Soha nem hallottam még erről az állapotról. Annyira pozitív a hozzáállása, és mi nem is lehetnénk büszkébbek. Sok akadálya van, de nem hagyja, hogy ez bármit is megakadályozzon. Tudja, hogy bármit megtehet – tette hozzá letörten az édesanya, aki azért hálás az orvosoknak, akik a fiát kezelik.

Albie nemcsak, hogy pozitívan tekint a jövőre, de azt is tudja, hogy tengerbiológus szeretne lenni, a hőse pedig David Attenborough.