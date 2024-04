Hidvéghi Balázs: "Meggyőződésünk, hogy Gyurcsány és Karácsony nem érdemelnek még egy esélyt"

Szentkirályi Alexandra tegnap elsőként gyűjtötte össze a főpolgármester-jelöltséghez szükséges aláírásokat - jelentette be Hidvégi Balázs. Azt is kiemelte, hogy folytatódik a kampány a közterületeken és az online tereken való megjelenéssel, valamint minden budapesti háztartásba eljuttatják a szórólapokat. Nagy erőkkel folytatják az utcai standolást, az aláírásgyűjtést és a kopogtatást is.

Hiszünk a személyes találkozások fontosságában, és az következő hetekben arra fogunk törekedni, hogy minél több budapestivel találkozzunk, meghallgassuk őket, és bemutassuk nekik Alexandra hétpontos tervét

- emelte ki.

Jelenleg Gyurcsány Ferencnek van főpolgármestere, és a budapestieknek nincs

- mondta, és hozzátette, hogy a fővárosnak egy rátermett, okos vezetőre van szüksége.