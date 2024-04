„A barátom bátyja fehérneműt vett nekem a születésnapomra, kiakadtam”

A barátod családjával érdemes jó kapcsolatot ápolni, ám van olyan helyzet, amikor ezt nem könnyű megvalósítani. Most ez történt egy nőnél is, aki már komolyan bánni kezdte, hogy a legjobb barátnője bátyjával barátkozik, miután a férfi egy meglehetősen bizarr ajándékot adott neki.

Fotó: Pexels

A 19 éves lány és legjobb barátja kis koruk óta ismerik egymást, így hat hónappal ezelőtt össze is költöztek. Ennek köszönhetően jobban megismerte az idősebb, 26 éves testvért is. Fiatalabb korában sokszor vigyázott rájuk, és ha kellett, a húgát és annak barátnőjét is felügyelte. Ám az egész életükön át tartó plátói kapcsolatuk nemrégiben szerencsétlen fordulatot vett.

A nő nagy meglepetésére a testvér fehérneműket vett neki a születésnapjára. A hölgy egy Reddit-posztban mesélte el a dolgot:

Egy hónapja volt a születésnapom, és ő fehérneműt vett nekem, amit nagyon furcsának találtam, úgyhogy csak betettem a fiókomba.

A nő később kidobta a bugyikat kényelmetlenül érezte magát az ajándék miatt. Ezzel egészen addig nem volt probléma, amíg a barátja rá nem kérdezett, hogy hordja-e a testvérétől kapott fehérneműket. A dologok ezután drámai fordulatot vettek. A barát ugyanis elkezdett a barátnőjével kiabálni, amiért kidobta a méregdrága ajándékot, majd a nő sírva fakadt.

Bár a nő kényelmetlenül érezte magát ebben a helyzetben, ugyanakkor azt sem gondolta, hogy a barátja testvére rosszat akart volna neki. Emiatt is tanácsot kért a többi Reddit-felhasználótól, hogy vajon ő hibázott-e és sokan egyetértettek a nő döntésével, aki kidobta a bugyikat - írja a Daily Star.