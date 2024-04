200 millióra becsülik Magyar Péter hangtechnikájának árát

Akár 200 millió forintos költségű hangtechnika és kivetítők voltak Magyar Péter szombati demonstrációjának a helyszínén – írja az Origó. Feltűnő, hogy a baloldal is ilyeneket használt a 2022-es kampányban, amikor külföldről származó pénzekkel finanszírozták őket. Akkor Márki-Zay Péter mögé álltak be az ellenzéki erők, ám szembetűnő,

hogy a szombati Kossuth téri tüntetésen is hasonló eszközök voltak, mint Márki-Zay Péter 2022-es megmozdulásán.

Magyar Péter szombati és Márki-Zay Péter 2022-es tüntetése (Fotók: Origó)

Márki-Zay újracsomagolva

A tüntetések anyagi hátteréről nincsenek információk, Magyar Péter azt állítja, saját és támogatói forrásból finanszírozza a megmozdulásokat, ám ezt több okból is nehéz elhinni. Jelentős összegekről van szó, de egyelőre nincs konkrét információ, ezeket még Magyar Péter sem mondta el – mutatott rá a Magyar Nemzet megkeresésére Deák Dániel, a a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő felhívta a figyelmet: Magyar Péter esetében gyakorlatilag

ugyanazt a projektet láthatjuk újracsomagolva, mint amit Márki-Zay Péternél is láthattunk.

Ugyanazok az üzenetek, szlogenek és jól láthatóan ugyanazok a szereplők jelennek meg körülötte. Nagy Ervintől kezdve Pankotai Lilin át olyan ismert közszereplők, akik az elmúlt időszakban több balliberális projekthez vagy akár messiásváráshoz is csatlakoztak. És kezdetben Márki-Zay Péter esetében is tagadták, hogy bármilyen kötődése lenne a Soros-hálózathoz vagy külföldi finanszírozókhoz, végül a választást követően maga Márki-Zay Péter ismerte el, hogy milliárdokat kaptak a külföldről, egyenesen az Egyesült Államokból.

– Nem lennék meglepve, ha Magyar Péter esetében is hasonlóról lenne szó, itt is megjelenne a külföldi finanszírozás. A Spinoza Színházban adott interjúja során viccesen már sejtette, hogy az Egyesült Államokból, az amerikai nagykövetségről is megkeresték, tehát egyértelműen látszik, hogy már megkörnyékezték őt is az amerikai baloldal részéről. Azt várom, hogy rövidesen kiderül, esetében is megjelennek a külföldi finanszírozók, mert maga a projekt, a kommunikáció, az egész megjelenés és amit Magyar Péter kapcsán látunk, jól beleillik abba a mintázatba, amelyet a nemzetközi Soros-hálózatok részéről belpolitikai beavatkozás tekintetében szoktunk tapasztalni – hangsúlyozta Deák Dániel.

Nem gondolat, csak eszköz

A XXI. Század Intézet vezető elemzője is jelen volt a szombati tüntetésen, és a közösségi oldalán összegezte benyomásait.

Magyar Péter bakikkal teli beszéde semmitmondó, unalmas volt. Mintha ChatGTP-t használt volna a 444-es kommentszekció alapján. Tizennégy éve tüntetnek ugyanazok a baloldali arcok, és semmi újdonság. Ez nem véletlen, hiszen a Soros-hálózatnak nem gondolat kell, hanem csak egy eszköz. Ezzel akarnak érvényt szerezni a háborúpárti törekvéseiknek

– írta bejegyzésében Deák Dániel.

Magyar Péter roppant hosszú és unalmas beszédet tartott. Felidézte azokat a vádjait, amelyeket ügyészségi meghallgatása alkalmával már megfogalmazott, és arról is beszélt, hogy lehet-e számítani tőle „atombombákra”. Kiderült, nem. Mindezek mellett az elmúlt 14 évben unásig ismételt balos kliséket is elsorolta. Kijelentette, hogy

ne tőle várják a változást,

ő csak elindítani akar egy új korszakot, ő csak egy „szikra”, amely beindítja a motort.

Az egyik ház falán pedig megjelent Márki-Zay Péter szervezete, a Mindenki Magyarországa Néppárt molinója.