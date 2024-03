"Eléggé meg voltam ijedve" - Rejtélyes fénygömböket látott a szántóföldön Tímea

Több mint két éve történt, de ma is tisztán emlékszik arra az estére Perjési Tímea, amikor meglátta az azonosítatlan repülő tárgyakat Mezőfalva határában. A lovász nő gyerekkora óta állítja, hogy léteznek idegenek, egy „zöldikét” ugyanis szerinte a saját szemével látott, ám míg attól nem, a mezőn észlelt ufótól még most is borsódzik a háta.

Tímea gyerekkora óta úgy érzi, hogy léteznek az idegenek, de amit két éve látott, még őt is megrémítette Fotó: Bors olvasó

„Röpködtek, egymástól függetlenül”

A 40 éves feleség 2021-ben nyarán, Mezőfalva környékére ment ki szántani a kollégáival. Este 11 óra volt, épp hazamenni készültek már, amikor különös dologra lettek figyelmesek.

- Nagyjából nyolc fényes valamit láttunk meg tőlünk száz méterre, a nyárfák felett. Egymástól függetlenül mozogtak, felfele, lefele, oldalra, és félkör alakban is röpködtek, egymástól függetlenül – idézte fel a Borsnak Tímea.

„Nagy hatással volt rám”

Neki és társainak szinte leesett az álla – máig fogalmuk nincs, mit láthattak.

Néztük őket, teljesen le voltunk döbbenve, hogy mégis mi a fenék lehetnek. Próbáltuk kitalálni, hiszen mégiscsak a nagy b*dös puszta közepén voltunk. Fogalmunk sincs mind a mai napig! Ragyogtak, sugároztak. Traktor nem lehetett szerintünk, ahogy zseblámpa és helikopter sem. Az egész hangtalan volt

– hangsúlyozta lapunknak a lovas, aki elmesélte, hogy az ufót nagyjából húsz percig látták.

- Ahogy megláttuk őket, pont ugyanúgy el is tűntek, hangtalanul. Nagy hatással volt rám és most is jól emlékszem rá. Eléggé meg voltam ijedve – zárta történetét Tímea.