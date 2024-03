Elképesztő összeget adtak Ronaldo cipőjéért, hogy megsegítsék az izomsorvadásban szenvedő, négyéves Benit

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a debreceni Micskó Benjámin csupán négyéves, de az élet már most hatalmas akadályok elé állította. A kisfiú ugyanis Duchenne-féle izomsorvadással küzd. Ez akár azzal is járhat, hogy még 10 éves kora előtt tolószékbe kerül, majd a légzőizmai érintettsége miatt lélegeztetőgépre. A kórral küzdő betegek átlagéletkora 26 év. Szülei azonban nem adják fel a reményt, gyűjtésbe kezdtek, hogy Amerikában Beni megkaphassa az életmentő génterápiát.

Beni szülei mindent megtesznek a gyógyulásért Fotó: Facebook/Mentsük meg Benit

Beni édesanyjának tűnt fel, hogy a kisfiú még mindig nem tud ugrani, kicsit ügyetlen a mozgása, sokat lábujjhegyezik és attól félt, hogy majd kiközösítik vagy csúfolni fogják a fiát emiatt, ezért indultak el a fejlesztő torna-gyógytornász-háziorvos-neurológus vonalon. Végül december 13-án kiderült, hogy Beni súlyos betegséggel küzd: Duchenne-féle izomsorvadása van, ami gyógyíthatatlan. A szülők azóta mindennek próbáltak utánajárni. Kétségbeesve keresték a gyógymódot, hogy segíthessenek szeretett kisfiuknak.

Amióta kiderült a kisfiunk betegsége, csak a lehetőségeket kutatjuk és sajnos nem látunk jobb megoldást, mint elkezdeni a gyűjtést az Amerikában jelenleg 4-5 évesek számára engedélyezett génterápiára, ami az egyik legdrágább gyógyszer a világon, hiszen 1,3 milliárd forintba kerül

– folytatta.

A kisfiú története rengeteg embert megérintett és szinte az egész ország összefogott a kis Beni gyógyulásáért. Elsőként a Tündérkör Alapítvány karolta fel a családot, akik ügykezelőként segítik őket. Az általuk forgatott TikTok-videó futótűzként terjedt az interneten. Ennek hála több olyan emberhez is eljutott, akik nagyobb követőtáborral rendelkeznek és megosztották a kisfiú történetét. Az egyik ilyen közszereplő nem más, mint a Barátságos Pókember, aki szintén a TikTok-csatornáján hívta fel a nézői figyelmét arra, hogy mennyire fontos most a társadalmi összefogás, hiszen a Beni élete forog kockán. De az autistákkal foglalkozó Saffi Fanni, ismertebb nevén Fanni néni is kérte követőit, hogy aki teheti, segítsen.

Az elárverezett cipő Fotó: Facebook/Trollfoci

Legutóbb a Trollfoci csapata döntött úgy, hogy mindenképp szeretnének kiállni az ügy mellett, sőt még egy jótékonysági árverést is indítottak. A világhírű focista, Ronaldo Luis Nazário de Lima egyik dedikált cipőjét bocsátották licitre.

"Ennek az elképzelhetetlenül magas összegnek az előteremtésében szeretnénk segítséget nyújtani, ezért Bandi barátunk segítségével egy nem mindennapi cipőt hoztunk el árverésre nektek. A Fenomént, a brazil és az egyetemes labdarúgás egyik legnagyobb legendáját, Ronaldot nem kell bemutatni senkinek. A világbajnok brazil labdarúgó legenda 2016-ban, Madridban írta dedikálta ezt a cipőt majdani jótékonysági céllal, mely ez alkalommal most Benikét hivatott segíteni" – írták a bejegyzésben.

Akkor még talán nem is gondolták, hogy mekkora segítség lesz ez a családnak. Bár a licit 50 ezer forintról indult, végül kereken egymillió forintért kelt el a cipő, az összeget pedig egyenesen a család számlájára utalták.