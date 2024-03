Ez borzalom: nem csak a szél keseríti meg az életünket hétvégén

A februári időjárásra egy szavunk sem lehet. Mindezt jól mutatja, hogy hőmérsékleti rekordok dőltek meg, van ahol, 20 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála. A március azonban nem indult túl jól és a hazánk fölé érkező hidegcsepp hatására most kissé változékonyabbá és hűvösebbé vált az idő. Ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy hullámvasútra került az időjárás.

Fotó: Pexels / Pexels

A koponyeg.hu prognózisa szerint lassan melegszik az idő, de ne gondoljuk, hogy ez már így is marad. Pénteken 12 fokos maximumokban reménykedhetünk, míg szombaton már ismét 15, vasárnap pedig akár 17 fok is lehet. Igen ám, de vasárnap erős szélre és esőre is számíthatunk, így a kellemes hőmérséklet ellenére ne nagyon tervezzetek szabadtéri programokat. A jövő hét eleje lehűléssel indul, ráadásul csapadékot is kapunk a nyakunkba. A hideg beáramlása folytatódik, így jövő hét csütörtök környékén már ismét csak 11-12 fokban reménykedhetünk.

A met.hu adatai szerint szombat hajnalban akár mínusz 5 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, míg lesznek olyan részek az országban, ahol napközben sem emelkedik 8-9 fok fölé a hőmérő higanyszála március 9-10-én. Vagyis az igazi tavaszra továbbra is várnunk kell még.

Az AccuWeather márciusi előrejelzése sem túl biztató, hiszen a márciusból hátralévő időszakban nagyjából 7 esős nap várható, derült idő pedig szintén 7 nap lesz. A többi napon borongós, felhős idő várható, helyenkénti napsütéssel. Így nemcsak ezen a hétvégén, hanem szinte egész márciusban érdemes a táskánkban hordani az esernyőt.