Kövesd élőben a Kékszalagot!

Aki próbálta már a partról követni a Kékszalagot, tudja, hogy a hatalmas távolságok miatt ez szinte lehetetlen küldetés. Hol jár az élmezőny? Melyik csapat milyen taktikát választott a tó közepén? Szerencsére ma már nem kell távcsővel fürkésznünk a horizontot, a professzionális közvetítés ugyanis egészen a mobilunkig, vagy egyéb képernyőnkig hozza a vízi események minden izgalmát.

A verseny követésének központja idén is a kekszalag.hu weboldal lesz, ahol a háromnapos élő videostream mellett minden fontos információt megtalálunk. A teljes adás emellett elérhető lesz a Telekom Live YouTube-csatornáján is, a leglátványosabb pillanatokról, így a csütörtöki rajtról pedig a Spíler 1 TV is élőben tudósít.

Szakértők avatnak be a kulisszatitkokba

Ez a közvetítés sokkal több, mint egy élő kép egy sporteseményről. A drónokról, motorcsónakokról és parti pontokról érkező képek garantálják, hogy mindig ott legyünk, ahol az akció zajlik. A balatonfüredi Telekom Stúdióban és a vízen, motorosokról bejelentkező szakértők folyamatosan elemzik a látottakat, és beavatnak a vitorlás taktika rejtelmeibe, így a verseny azok számára is élvezetes és érthető lesz, akik eddig csak a hajók látványában gyönyörködtek.

Aki pedig a legapróbb részletekre is kíváncsi, a kekszalag.hu oldalon folyamatosan frissülő percről-percre tudósítást is talál, a legszebb jeleneteket pedig később vissza is nézheti a Telekom Live felületén a YouTube-on.

Fotó: ARON SZANTO

A titkos fegyver: GPS-követés, ami mindent megmutat

A látványos képi világot a már jól ismert és népszerű GPS-alapú nyomkövető rendszer teszi teljessé a track.hunsail.hu oldalon. Ennek segítségével egy interaktív térképen követhetjük az összes hajó pillanatnyi pozícióját, sebességét és megtett útvonalát.

Ez a funkció igazi kincs a rajongóknak, hiszen élőben láthatják, kedvenc csapatuk éppen hol tart, és milyen döntéseket hoz. Ugyanakkor rendkívül tanulságos is: a vitorlázás szerelmesei valós időben elemezhetik, hogy a profik merre találtak jó szelet, vagy melyik útvonalválasztás bizonyult nyerőnek.