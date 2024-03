Mutatjuk, milyen vállalkozó áll Magyar Péter mögött

A Magyar Péter mögött vállalkozó Barlay Kristóf, aki egyéni vállalkozóként van bejegyezve, és egy igen jól menő bizniszt vezet. Érdemes megjegyezni, hogy ő volt az egyike azoknak, akik a baloldali tüntetéseket pénzelték. Barlay kedvenc időtöltése – saját bevallása szerint – „pezsgőt locsolni” és a pesti belvárosban milliós luxusautókkal rallizni - írja a Metropol.

A pezsgőlocsoló „életművész” és az önjelölt politikus

Tucatnyi nő integet egy jachton, a felirat: „Barlay Summer” – így néz ki Barlay Kristóf, Magyar Péter vállalkozó jó barátjának egy tipikus Tiktok-videója...

Angolul tudók figyelmébe ajánljuk az aláfestő zene címét: „We Want Some Pussy”...

Nem sokkal aután került ki egy luxus hajón a kormánynál pózolós kép Magyar Péterről, hogy kijelentette, ő ugyan nem szokott jachtozni. Annyi azonban bizonyos, hogy a lehetőség adott, hiszen legjobb barátja révén van mit a tejbe aprítania.

Barlay Kristóf, akivel együtt propagálták a közösségi médiában Magyar március 15-ei rendezvényét, Barlayyacht néven ugyanis jacht- és vitorlásbérbeadással is foglalkozik. Honlapjukon arról írnak, hogy „a vadiúj flottánk (sic!) mind az 5 hajója környezetbarát, elektromos motorral van felszerelve.”

Barlay a fővárosi éjszakai élet jól ismert alakja, aki 2019-ben azt írta rendezvényszervező vállalkozásáról:

„Június elején hatalmas megtiszteltetés ért minket, megnyertük a Heineken Budapest Nightlife Awards Legjobb Partyszervező díját. Mai napig felfoghatatlan! (…) az utána következő ünneplésről, pezsgőlocsolásról, beszédekről, fotózkodásról, Teslázásról, rallyzásról a belvárosban nem is beszélve...”.

Közösségi médiás bejegyzései alapján Magyar Péter barátja egy igazi aranyifjú életét éli, síeléssel, vitorlázással, drága külföldi luxusutakkal. A magát az Instagramon „életművész” névvel illető Barlay időnként Dallasban vezet egy elegáns Mercedest, máskor Baszkföldön pózol egy szörfdeszkával, januárban a horvát tengerparti fotóit teszi közszemlére, december végén szivarozik, novemberben zalai golfozását teszi közzé egy videón.

Barlay a közös tüntetés kapcsán azt üzente Magyar Péternek a közösségi médiában, hogy „teljes erőbedobással megyünk előre”.

A baloldali sajtó új üdvöskéje egyébként a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a mostani rendezvény költsége közel 20 millió forint lehetett, ebből, ahogy ő fogalmazott, „pár milliót” ő fizetett, a további finanszírozásban pedig hazai vállalkozók segítették. Azt azonban már nem árulta el, hogy kik ezek a vállalkozók. A Tények szerint egyébként a rendezvény ennél sokkal többe, akár 150-200 millióba is kerülhetett.

Ami a március 15-ei rendezvény résztvevői körét illeti, az hemzsegett a baloldali fellépőktől és tüntetőktől. Előbbi kapcsán elég csak Nagy Ervinre, Epres Attilára, Madarász Évára utalni, vagy arra, hogy az ismert liberális, Koncz Zsuzsa dala szólt a hangszórókból.

Életművész és jachtkirály: „Teljes gőzzel megyünk előre!”

A tüntetők kapcsán még a szélsőbaloldali Mérce nevű oldal is beszédes következtetésekre jutott:

„Szóba elegyedve néhányukkal hamar kiderült, hogy a kiábrándult fideszesek már megint az Óperenciás-tengeren is túl maradtak: csak elkötelezett ellenzéki emberekkel találkoztam a tömegben. Több összefogás-szavazó, pár kiábrándult mi hazánkos, néhány első választó fiatal, sőt egy volt kisgazdapártos, most 2RK-s (Vona Gábor pártja) is biztosan ott volt péntek délután az Andrássyn. Olyan résztvevővel viszont nem sikerült beszélnem, aki a közelmúltban a Fideszre szavazott volna.”

Hogy pontosan kik finanszírozták Magyar rendezvényét, és mennyit adott bele ebbe Barlay, az továbbra is megválaszolatlan kérdés.

Egy biztos: Barlay életmódja nagyon hasonlít az ideje jelentős részét Amerikában elütő Gyurcsány-fiókáéra, a sokszoros milliárdos Mártha Imre fővárosi cégvezéréére.