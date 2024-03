Most jött: embert gázolt a vonat Hajdúszoboszlónál

Elsodort egy embert egy személyvonat Hajdúszoboszlón, a Kötelesi útféli átjárónál. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a társszervekkel közösen dolgoznak a helyszínen. Az egység segít az utasoknak biztonságosan átszállni egy másik szerelvényre, írja a katasztófavédelem.

Embert gázolt a vonat Hajdúszoboszlónál. Fotó: Pexels / pexels (képünk illusztráció)

A MÁV Facebook-oldalán azt közölte, hogy a helyszínelés várhatóan 13 óráig is eltarhat, és ez alatt ezen szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekednek, ami miatt a záhonyi fővonalon a menetidő akár 20 perccel is megnőhet. Kiemelték, több forgalmi változás is várható így: