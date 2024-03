Milliókat kényszeríthetik telefoncserére: kritikus változást jelentett be a Vodafone

Manapság el sem lehet képzelni az életet mobiltelefon nélkül. Ezeknek az okos kis ketyeréknek ugyanis számtalan funkciójuk van, ebből kifolyólag számtalan dologra lehet használni. Míg régebben a telefon csupán arra volt használatos, hogy telefonáljunk vele, ez manapság már kevés: ezen küldünk üzeneteket, ezen nézünk videókat, számolunk és tervezünk, ebben van a naptárunk, ezzel fotózunk, ebben vannak a képeink és a zenéink, és bizony mivel főleg ezen internetezünk, a tudás legjelentősebb részét is a zsebünkben hordjuk. Éppen ezért nagyon sok ember törekszik arra, hogy mindig valamilyen új telefonja legyen, hogy ezáltal a lehető legfrissebb programokat tudja futtatni. Manapság szinte státuszszimbólummá is vált, hogy kinek milyen telefonja van, mindazonáltal még mindig vannak bőven olyan emberek, akik nem szeretnének a telefonokra súlyos pénzeket költeni. Nekik azonban most rossz hírünk van.

Sokaknak kell új telefonra váltaniuk / Fotó: iMoStudio / Shutterstock

Bár nagyon sok ember a kütyük rabja, ebből kifolyólag sok-sok ember azonnal rohan az üzletekbe, amint piacra dobnak egy újabb telefont, azért szép számmal akadnak olyanok is, akik számára ez nem olyan fontos. Ők azt mondják, hogy számukra csak egy a lényeg: telefonálni lehessen rajta, a többi nem számít. Ezek az emberek jellemzően nem szeretnek sok pénzt költeni a mobilra, éppen ezért nem is vásárolnak egy-két évente újat. Mivel azonban a technológia hatalmas léptékben fejlődik, a régebbi, több éves telefonok hamarosan használhatatlanná válnak.

A 4G és 5G hálózat sokkal gyorsabb adatforgalmat biztosít, éppen ezért az újabb telefonok automatikusan ezekre kapcsolódnak.

Az 5G terjedése miatt azonban a 3G hálózatot háttérbe kell szorítani. Az Egyesült Királyságban a Vodafone úgy döntött, hogy felszámol a 3G hálózatával, hogy az 5G-nek nagyobb terepet engedjenek.

Ez pedig sokakat érinthet, ugyanis azok, akiknek régebbi telefonjuk van, nem képesek a 3G-nél erősebb hálózatokat befogni. Ha tehát ezt a Vodafone meglépi, akkor Angliában millióknak kell újabb készülékre váltaniuk, különben nem tudják használni a hálózatot - írja a Mirror.