"Volt, aki a szabadnapjáról jött be" - megható levelet küldött a mentősöknek az M7-es tömegbaleset túlélője

Példaértékű, hogy a környéken több tűzeset, illetve az autópálya mindkét irányában több szakaszon egy időben történt balesetek ellenére is gyorsan kiérkezve, profi, jól megszervezett szakszerű ellátást biztosítottak az összes sérült számára! Később tudtam meg, hogy volt, aki a szabadnapjáról jött be, hogy segítsen! Szintén köszönet illeti az önkéntes segítőket is!