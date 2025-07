“A pali alig akarta elengedni” - más férfival kaphatták rajta Kulcsár Edinát

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatát sokan és sokszor akarták már temetni, senki nem fogadott volna arra, hogy hosszan együtt maradnak. Az egykori szépségkirálynő és a rapper azonban újra és újra bizonyítja, kapcsolatuk erős, és minden körülmény között kiállnak egymásért.

Kulcsár Edina nem G.w.M-et ölelte? - Fotó: Mediaworks

Kulcsár Edina sosem tagadta, hogy házasságában vannak nehéz időszakok is, hiszen hatgyermekes mozaikcsaládban élnek és már csak a logisztika megszervezése is igen nagy tehetséget, gondolkodást igényel. A mindennapok apró-cseprő problémái pedig felőrlik a meghittséget és intimitást is.

A sztáranyukáért egy időben a rajongók is aggódtak, ugyanis a fizetős platformjukra felkerült egy videó, ahol G.w.M Edinához vágja az edzőcipőjét. A cipő ugyan a szépségkirálynő lába előtt ér földet, de több kommentelő szerint ez aggodalomra ad okot, hiszen egy férfinak soha, semmilyen körülmények között nem lenne szabad tárgyakat dobálni egy nő felé...

„Remélem, Edina rájön, hogy ennél csak durvábbak jönnek, ha már egy ilyet megenged magának” – írta az egyik kommentelő.

Edina hogy tűri, amit ez az állat művel? Vajon mi mehet otthon zárt ajtók mögött? Szegény gyerekek miket hallhatnak és láthatnak

– szólt hozzá valaki más, aki inkább Kulcsár Edina gyerekeiért aggódott.

Kulcsár Edina boldog házassága csak álca?

Több olyan vélemény is napvilágot látott a Redditen, hogy Kulcsár Edina boldog házassága csak hazugság, a nyilvánosságnak szól, miközben valójában nm is olyan idilli a kapcsolatuk, mint azt a nyilvánossággal el akarják hitetni.

Most pedig megjelent egy poszt a Redditen, melyben azt állítják: Edina egy másik férfi lakásáról jött ki és szenvedélyesen csókolóztak a férfival.

Fura, a nőt pár napja csókolózva látta anyám, a szomszéd lakásból jött ki Edina egy sráctól… A pali alig akarta elengedni, úgy szorította magához”

– olvasható a bejegyzésben, amelyet az Origo vett észre.

A poszt alatt kommentháború robbant ki, van, aki biztos benne, hogy nem Edinát láthatták egy másik férfi karjaiban, más pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy remélhetőleg most védekeznek és nem születik egy újabb kisgyermek.