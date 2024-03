Rekord! Így dobott le 36 kilót Ilona! Elárulta a titkot

Ilona 40 éve él boldog házasságban, egy felnőtt lányuk és fiuk van. Egész életében fontos kérdés volt, hogy éppen mennyit nyomott a mérleg, hiszen aki gyerekkora óta plusz kilókkal küzd, annak nagyon nehéz túllépni a túlsúly okozta lelki és fizikai problémákon.

Juhász Gézáné Ilona már gyereknek is kövér volt Fotó: Fanny

„Kövér gyerek, kövér kamasz voltam”

Még nem érte el az álomsúlyát, de már elégedett az eddigi leadott 36 kilóval. Ilonánál, gyerekkorban kezdődtek a gondok – számol be róla a Fanny magazin.

– Igazából hat éves korom óta túlsúlyos vagyok – vallja be.

– Kövér gyerek, kövér kamasz, kövér felnőtt voltam, ami mindig is problémát okozott nekem.

Vegetáriánus családban nevelkedtem, soha nem ettem húst. Ettől függetlenül, a civilizációs betegségek a mi családunkat is elérték, hisz jócskán tartalmazott az étrendünk egészségtelen ételeket, cukros süteményeket, zsíros fogásokat. Egész életemben küzdöttem a plusz kilókkal. Arra emlékszem, hogy 16 évesen lefogytam 86-ról 75 kilóra, de miután abbahagytam a fogyókúrát, mindent visszaszedtem. 19 évesen mentem férjhez, akkor már újra 86 kiló voltam, és ez a további évek alatt, tovább gyarapodott. Mindent kipróbáltam, amiről csak hallottam, hogy megszabaduljak a feleslegtől. Például, volt egy olyan diéta, aminek a narancs és a tojás volt a fő eleme, egyébként sokat fogytam vele, de amint visszatértem az azelőtti étrendemhez, visszajöttek a kilók.

Kényszeres túlevő volt

Az első nagy figyelmeztető jelet akkor kapta, amikor kiderült, hogy cukorbeteg.

– Tíz évig szedtem rá a gyógyszert, de még úgyis magas volt a cukrom, hiszen sokáig nem változtattam az életmódomon – magyarázza.

– Akkor kezdtem el komolyan venni a dolgot, amikor az orvosok rá akartak állítani az inzulinra. Ekkor ismerkedtem meg a teljes értékű növényű étrenddel, ami még nagyon új dolog volt itthon, nem is volt magyar nyelvű irodalma. Egy rövid beszélgetésben megtudtam, hogy mi a lényege, és másnaptól én már így étkeztem. Pár nap után csökkent a cukrom, két hét alatt pedig beállt normális szintre. Néhány hónap után lecsökkentettük a gyógyszert a felére, később pedig teljesen el is hagytam, ezzel párhuzamosan pedig szépen beindult a fogyás is. Amikor tartottam az életmódot, akkor rendben volt a súlyom és a cukrom, de amint rám tört a kényszeres evés, borult mindkettő. Így visszagondolva, ma már tudom, hogy akkor is kényszeres túlevő voltam, csak akkor még nem volt köztudatban ez a kifejezés. Olyan volt a viszonyom az ennivalóhoz, mint az alkoholistának az alkoholhoz.

Ilona már most is sokkal jobban érzi magát Fotó: Fanny

A léböjt hozta el a megoldást

Ilona két éve talált arra a módszerre, ami az akkori betegségén és a túlsúlyán is segített, ez pedig a léböjt.

– Zsibbadtak a lábaim, a karjaim, aztán már a fejem, szám, orrom, nyelvem is – emlékszik vissza a nehéz időszakra.

– Az egyik orvos azt mondta, hogy a cukortól, a másik, hogy a vérnyomástól, a harmadik meg, hogy a gerincemtől, de megoldást senki nem talált. Olyan fájdalmaim voltak, hogy sokszor azt hittem, nem érem meg a reggelt. Végül egy olyan külföldi orvosnál kötöttem ki, aki különféle böjtöket alkalmaz. Nekem a léböjtöt javasolta, hogy ki tudjon ürülni a szervezetemből a sok méreganyag és gyulladás. Az első évben 65 napig tartott, a másodikban 89 napig. Nagyon fontos, hogy ilyet csak orvosi felügyelet mellett lehet végezni. Szűrt almalevet, répalevet, céklalevet fogyasztottam. Így sikerült kigyógyulnom a kényszeres túlevésből, mert feloldódtak a bennem levő blokkok, elmúlt a rejtélyes betegségem, teljesen rendben van a cukrom és lement a plusz kilók jó része. Természetesen ahhoz, hogy tartsam a súlyt, szükség van egy kiegyensúlyozott, egészséges életmódra.

Férje is étrendet váltott

Ilona szinte minden nap gyalogol 4-5 kilométert, tavaly funkcionális edzésre is elkezdett járni. Táplálkozását a teljes értékű növényi étrend határozza meg.

– Egyáltalán nem nehéz így főzni. Amikor a férjem miatt kétfélét kellett az asztalra tenni, az kicsit macerás volt. Sokáig égett a gyomra, aztán egyszer mondtam neki, hogy próbálja ki egy hétig azt, amit én fogyasztok. Elmúltak tőle a gyomorpanaszai, úgyhogy most már reggelenként ő sem bundás kenyeret, rántottát eszik, hanem hozzám hasonlóan kását. Az egészség és a fogyás szorosan összefügg egymással, de nekem sokszor a fogyás volt az első. Annyira szerettem volna csinos lenni! Épp tegnap mentem be egy boltba, ahol már régen jártam. Az eladó hölgy azt mondta, hogy olyan sokat fogytam, hogy csak a hangomról ismert fel. Régen, mindig tudtam, hogy melyik ruha való rám: a legnagyobb. Most nagyon érdekes, de amikor bemegyek egy boltba, nem tudom, hogy mi a méretem. Végre jól érzem magam a bőrömben, kisimultak az idegeim és jól alszom.

Nagyobb mennyiség, kevesebb kalória A teljes értékű növényi étrend kerüli az állati eredetű és fehér lisztes termékeket, a cukrot, az olajat, az ízfokozókat, ezáltal a feldolgozott termékeket, mert a szervezetünk kevésbé tudja jól hasznosítani ezeket, vagy nehezebben emészthetőek.

– A megfelelően összeállított növényi étrend, minden embernek, minden életkorban alkalmas – magyarázza Juhász Zsuzsa, növényi étrend tanácsadó. – Sok kutatás bizonyítja már, hogy a növényi, illetve a teljes növényi étrend milyen pozitív hatással van az egészségre. A testsúly csökkenést is könnyedén elő tudja segíteni, hiszen a rostban gazdag fogás mennyiségre ugyan nagyobb, mint egy húsos vagy tejtermékes étel, de a kalória tartalmuk mégis alacsonyabb. Ha valaki szeretné kipróbálni, elsősorban arra figyeljen, hogy minden nap gondoskodjon minden táplálék csoport beviteléről: zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, gabonák, olajos magvak. Azokat az ételeket pedig, amik puffadást okozhatnak, például a hüvelyesek, káposztafélék, érdemes kisebb adagokban bevezetni, és idővel növelni a mennyiséget.

Juhász Zsuzsa Fotó: Fanny

Receptek

Szendvicskrém

Hozzávalók:

• 75 g kesudió

• 100 g gyöngybab

• 4 g quinoa

• 1,2 l víz

• póréhagyma, só

• 2 kapszula probiotikum

Fotó: Trendy Rowdy

Elkészítés:

Az összetevőket tejfőzőben elkészítjük, vagy alaposan megfőzzük és összeturmixoljuk. Amikor langyosra hűlt, két kapszula probiotikumot keverünk bele, és 12 órán át langyos helyen tartjuk. Hűtés után apróra vágott póréhagymával és sóval összekeverjük.

Lencsefasírt

Hozzávalók:

• 2 csésze főtt barnalencse

• 1 csésze főtt barnarizs

• ½ aprószemű zabpehely

• 2-3 kanál zabliszt, hajdinaliszt, vagy csicseriborsóliszt

• kömény, fokhagyma, hagymapor, só, kurkuma, bors, majoranna, füstölt

paprika

Fotó: Nina Firsova

Elkészítés:

A lencsét és a riszt főzés után, langyosan vagy hidegen aprítógépben megjáratjuk a fűszerekkel együtt. Krumplinyomóval vagy villával is összetörhetjük. Hozzáadunk fél csésze zabpelyhet, alaposan összekeverjük és hűtőben pihentetjük legalább fél órát. A hűtőből kivéve az állagát 2-3 kanál liszttel állítjuk be. Fasírtokat vagy kolbászkákat formázunk belőle és sütőpapíron 180 fokon megsütjük. Érdemes félidőben megfordítani.

Egyszerű zabkeksz

Hozzávalók:

• 1 csésze aprószemű zabpehely

• 1 csésze nagy szemű zabpehely

• ½ csésze növényi tej vagy növényi joghurt

• 1 reszelt alma

• 2 összetört banán

• vanília, feahéj

Fotó: PATTAMA BOONSIRI

Elkészítés:

Az alapanyagokat összekeverjük és korongokat formázunk. Sütőpapíron 180 fokon, 15-20 perc alatt megsütjük.