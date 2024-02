25 kilót fogyott a magyar feleség. Ma már ő ad tanácsokat másoknak

Vannak, akik hátráltatott helyzetből is képesek kitűzni és megvalósítani a céljukat. Hogy hogyan? Mérhetetlen akaraterővel és elszántsággal. Papp Tünde is közéjük tartozik. Az egykori asszisztens jó ideje rokkantnyugdíjas, összesen huszonhatszor műtötték, többek között a gerincét, térdét, vállát.

Papp Tünde három év alatt adott le 25 kilót úgy, hogy közben szteroidos gyógyszereket szed, nem sportolhat és ha az alkalom úgy hozta, akár hamburgert vagy lángost is evett… Fotó: Fanny magazin

„Megfordultam, utánam jött a hasam”

Tünde sosem volt nádszál vékony, viszont világéletében csinosan, mély kivágású ruhákban öltözködött.

2019 körül jöttem rá, hogy túlsúlyos vagyok

– kezdi a Fanny magazinnak a mosolygós hölgy a történetét. – Folyamatosan azt hallottam másoktól, hogy milyen csinos vagyok, milyen jól nézek ki, én meg nem igazán nézegettem magam a tükörben, és jó ideig tényleg nem vettem észre, hogy mennyire kikerekedtem. Mondjuk nem csoda, mert képes voltam este is kakaós csigát enni, vagy akár angol reggelit, szalonnával, sült krumplival, fehér kenyérrel. Egyik este a férjemmel az ágyban tévéztünk, oldalra fordultam hozzá, és utánam fordult a hasam. Nem értettem, hogy ez meg mi?! A férjem mondta, hogy biztosan csak fel vagyok fújódva. De hát már nincs is epehólyagom, hogyan lennék én felfújódva – válaszoltam. Onnantól kezdve nagyon bosszantott a helyzet és elhatároztam, hogy le fogok fogyni. A mérlegre csak jóval később mertem ráállni. Akkor mutatott 83 kilót, a 155 centimhez.

2019 körül jött rá, hogy túlsúlyos Fotó: Fanny magazin

„Nem szabad éhezni”

Nem volt könnyű dolga Tündének, hiszen a gerince, a térdei miatt nem sportolhat és szteroidos gyógyszereket is szed.

Az én magam kis buta módján elkezdtem fogyókúrázni

– folytatja. – Például esténként abonett kenyeret ettem párizsival. Most már tudom, hogy egyik sem jó, hiszen nemcsak azt kell nézni, hogy mennyi egy adott ételben a kalória, hanem azt is, hogy mennyi idő alatt bomlik le, vagy akár, hogy mekkora a fehérjetartalma. Szerencsére véletlenül bekeveredtem egy internetes diétás csoportba. Rengeteget tanultam itt arról, hogy hogyan kell okosan fogyókúrázni. A legfontosabb, hogy soha nem szabad éhezni! A sok jó tanács mellett, megtudtam, hogy érdemes a makrókat is nézni. Akkor még azt sem tudtam, ez meg mi fán terem! Sokáig nem értettem, pedig valójában nem bonyolult dolog. Azért kell erre is odafigyelni, hogy minden nap bekerüljön a szervezetbe a megfelelő fehérje, zsír, szénhidrát.

Sokan kérnek tőle tanácsot

Tündének sokáig nem volt konkrét célja, csak azt tudta, hogy olyan nem szeretne lenni, mint amilyen volt.

Valahogy idővel bekúszott a fejembe a bűvös 65 kg, később a 60 kg

– meséli. – Nem lenne szabad minden nap mérlegre állni, de én mégis megteszem a mihez tartás végett. Ahogy mentek lefelé a kilók, megdöbbenve néztem a mérleget. Emlékszem, egyszer a férjem megunta, hogy a kalóriabázissal kínlódok és titokban ráírta a mérlegre: 60. Őt egyébként egyáltalán nem zavarta a súlyom. Sőt, inkább az zavarja, hogy mostanra elfogytak bizonyos dolgok, de van azért itt még. Most, hogy 60 kg alatt vagyok, az lett a cél, hogy elérjem az 55-öt. Érdekes, de még mindig ducinak látom magam. Sőt, amikor az interneten rendelek ruhát, rendszeresen nagyobb méretet választok, mert nem tudom elhinni, hogy az M-es, vagy S-es is jó lehet rám. Pedig nap, mint nap jönnek a pozitív visszajelzések. Sokan kérdezik, hogy hogy tudom megállni, hogy este ne egyek süteményeket vagy egy tábla csokit. Őszintén szólva, én azt nem értem, hogy mások, akik szeretnének lefogyni, hogy nem tudják. Ha egyszer valamit elhatározok, nekem az egyértelmű, hogy nem adom fel…

Hogyan változott meg az étrendje?

Tünde csak az étkezési szokásainak a megreformálásával fogyott le.

Az egyetlen titkom az, hogy mikor, mit és mennyit eszem

– árulja el. – Egyes szakemberek szerint kevés, de én úgy tapasztalom, hogy nekem elég a napi 1200 kalória. Ebbe belefér az, hogy a kávét egy cukorral iszom, vagy hogy délelőtt megeszem egy kocka csokit. Egyszer élünk, nem vagyok hajlandó úgy leélni az életemet, hogy ne egyek a kedvenceimből, de odafigyelek arra, hogy mikor teszem ezt. Időnként a férjem hoz este egy tálca süteményt. Eszembe nem jutna olyankor nekiesni, kivárom vele a kora reggelt. Nyáron, ha strandra megyünk, megeszem a lángost is, viszont természetesen belekalkulálom a napi kalória mennyiségbe. Leszoktam a cukros üdítőkről, és jóval kevesebb kenyeret eszem, ráadásul én sütöm magamnak. Régen, ha lecsót ettem, még a mintát is letunkoltam kenyérrel a tányérról. Erről is leszoktam, csak annyi kenyeret fogyasztok, amennyi az ételhez kell.

55 felett már késő?!

Az ötödik, hatodik X-en túl hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már késő a régi szokásokon változtatni és azt hisszük, hogy az évtizedek alatt felszedett kilóktól, már nem tudunk megszabadulni. Azonban Ubaidat Zsófia, táplálkozási szakértő a diéta nincs életkorhoz kötve.

– Mindig javaslom, hogy aki életmódváltásba kezd, kezdésként csináltasson egy teljeskörű vérképet és konzultáljon a háziorvosával. Lehet, hogy a kor előre haladtával picit később kezd el a szervezet reagálni, de tapasztalataim alapján a 60 közeli életkorban is működhet. Tehát az nem lehet kifogás, hogy az én koromban már nem megy! Nagyon fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire, és járjunk utána, hogy minek, mi lehet az oka. A megfelelő táplálkozás mellett, lényeges a folyadék fogyasztás, valamint a kollagént javaslom kiegészítésként, leginkább az ízületek védelme miatt. A testmozgás sem elhanyagolható, akár egy jó séta a friss levegőn is megfelelő, főleg azok számára, akik korábban nem figyeltek a testmozgásra.

Receptek:

Kapros-kefíres csirkemell

1 adag: 424 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz)

480 g csirkemell, só, bors, 4 ek. vaj, 200 ml 1,5% tej, egy csokor friss kapor, 200 g kefir, 40 g teljes kiőrlésű liszt

Elkészítés:

A csirkemell filét csíkokra vágom, sózom, borsozom. A vajat felhevítem és a csirkemell csíkokat megpirítom. Hozzáadom a tejet és a kaprot. Amikor megpuhult a hús a kefirből és a teljes kiőrlésű lisztből készített habarással sűrítjük. 5 percig főzzük. Bulgurral tálaljuk.

Minestrone leves

1 adag: 177 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz)

olaj, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 3 sárgarépa, 2 fehérrépa, 1/2 zellergumó, 2 babérlevél, só, 1/4 kelkáposzta, 200 g vajbab, 150 ml paradicsomsűrítmény, bors, bazsalikom, 1/2 cukkini

Elkészítés:

Egy kevés olajon megdinszteljük a felkockázott vöröshagymát és fokhagymát, beletesszük a felkarikázott sárga- és fehérrépát, a felkockázott a zellert és a babérleveleket. Megsózzuk, és lefedve 10 percig pároljuk a zöldségeket. Hozzáadjuk a felcsíkozott káposztát és a vajbabot. Beleöntjük a paradicsomsűrítményt, vízzel hígítjuk, borssal és bazsalikommal ízesítjük, és fedő alatt puhára főzzük az alapanyagokat. Amikor már majdnem teljesen puhák a zöldségek, hozzáadjuk a felkockázott cukkinit és további 5 perc alatt készre főzzük a levest.

Sajtos zöldségfasírt, joghurttal

1 adag: 164 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz)

600 g vegyes zöldség (sárgarépa, póréhagyma, cukkini, brokkoli stb.), 100 g bacon apróra vágva, 3 tojás, 4 evőkanál reszelt sovány sajt, só, bors, petrezselyem, 2 dl görög joghurt

Elkészítés:

A zöldségeket lereszeljük vagy apróra daraboljuk, majd összeforgatjuk a hozzávalókat. Vizes kézzel golyókat forgatunk belőle, majd forrólevegős sütőben vagy tepsiben megsütjük, a joghurttal tálaljuk.