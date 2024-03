Ilyen a tökéletes húsvéti kalács - Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje árulja a titkát

Galamb Alex a húsvéti süteményeket és a sonkához való kalácsot is maga készíti a szerettei számára. Ez a hivatásából adódóan sem okoz neki nehézséget. Az ország kedvenc roma pékje a pandémia idején lett országosan ismert és elismert hős, amikor a falujában élő gyerekeket maga köré gyűjtötte, hogy a saját otthonában sütőszakkört szervezzen nekik. A mélyszegénységben nevelkedett férfi 14 évesen maga jelentkezett a miskolci gyermekvárosba, mert jobb körülményekre és tanulni vágyott. Azóta nem csupán szakmát és technikusi bizonyítványt szerzett, hanem le is érettségizett, és már az egyetemet is elkezdte. A sütemények világától tanítóként sem szeretne majd elszakadni, az álma, hogy egyszer ő biztosíthasson megélhetést a mai patronáltjainak.

Alexnél sok gyerek tanul sütni Fotó: Olvasói

- Nagyon kevés a szabadidőm, de addig jó, amíg van munkám – mondta a fiatal családfő, aki az alapítványa mellett egy cukrászdában is dolgozik, illetve óraadóként oktatja a leendő pékeket az egykori iskolájában. Mi éppen az otthonában értük utol telefonon.

- Fontos, hogy a feleségem is kapjon egy kis énidőt, nehogy teljesen kimerüljön. Most éppen én játszom a féléves Ezel fiunkkal, hogy Mónika olvashasson egy kicsit – mesélte Alex, majd rátért, hogy ő bizony keményen fogja a 2,5 éves Szelim fiát, és a hitvese előző kapcsolatából származó, kitűnő tanuló nevelt lányát, Vanesszát.

- A gyerekeknek mindig van hasznos feladatuk, persze nem megfeledkezve a játékról. Ha itthon sütök valamit, megkérem a fiamat, hogy segítsen a tojást szétválasztani. Ebben már nagyon ügyes. Vanessza már a tésztagyúrásban is jeleskedik – mosolygott az apa.

Alex mindig készül az ünnepekre Fotó: Bors

Alex igyekszik megadni az ünnep módját.

- A főtt sonka mellé a kalács nélkülözhetetlen. Húsvét hétfőn locsolkodást is szervezek a családomnak, illetve a hozzám járó gyerekeknek. Az biztos, hogy nagyon sokféle süteménnyel várom a vendégeket – fejezte be Alex.









Galamb Alex elárulta a tökéletes húsvéti fonott kalács receptjét Hozzávalók: 1 kg liszt 0.08 kg Élesztő 0.10 kg Vaj 0.11.kg Cukor 0.02 kg só 2 db tojás 0.40 kg Tej

Az alkotóelemeket összegyúrjuk, majd az 50 percnyi kelesztés után szálakt sodrunk a tésztából. A kalácsokat négy szálból fonjuk, majd újabb 50 perc kelesztés után a kalácsokat lekenjük tojássárgájával. 180 fokon, 20-23 percig sütjük.