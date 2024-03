Ez nem hangzik jól: ennyit kérhetnek el idén a húsvéti sonkáért

Ugyan még van egy kis idő húsvétig, az üzletek már árulják a csokinyuszikat, és a sonkákat is bekészítették. Már tavaly sem számított túl olcsó terméknek a sonka, de idén már szinte luxuscikk-szintre emelkedik a mindmegette.hu szerint.

Komoly forintokat kell majd leszurkolni a húsvéti sonkáért Fotó: unplash

A Húsiparosok Szövetsége szerint a piaci változásokat tekintve a következő hetekben drágább lesz a sertéshús. Ennek egyik fő oka az, hogy a német sertéshús jegyzés az elmúlt időszakban jelentősen növekedett, ami a hazai árakat is befolyásolja.

A szekszárdi piacon például a termelők húsvét előtt már nem változtatnak az árakon. Itt a házi füstölt sonka kilója 4500-5600 forint között mozog.

Az Agrárszektor szerint is drágább lesz idén a húsvéti sonka, hiszen ahogyan a sertéscombért is többet kell fizetni, valamint arról sem szabad megfeledkezni, hogy a feldolgozók költségei is emelkedtek. Valószínű, hogy a hosszú érlelésű sonkák drágábbak lesznek, mivel ezeknek a termékeknek hosszabb a feldolgozási idejük és magasabb minőségi követelményeket igényelnek.