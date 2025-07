A One Magyarország civil szervezetek javára ajánlja fel a Majkával megszüntetett szponzori szerződés összegét

A One Magyarország bízik benne, hogy kezdeményezése nemcsak példamutató, hanem méltó lezárása a márkanagyköveti együttműködés megszűntetésének, derül ki a vállalat közleményéből.

Majka helyett civilek kapnak pénzt - Fotó: Markovics Gábor

A One márka mindenkihez szól és mindenkit képvisel. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a One Magyarországot képviselő személyek – sportolók vagy előadóművészek – közéleti szerepvállalásai és nyilvános tevékenysége, a nagyközönség előtt tett megnyilvánulásaik, illetve a tudatosan vagy akaratlanul kiváltott sajtó- és médiavisszhangja a One márka értékeivel minden esetben összeegyeztethetőek legyenek. A szerződés egyoldalú megszüntetését kizárólag üzleti és etikai szempontok indokolták.

A One Magyarország az adományozás során 19, Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, illetve a megye kistelepülésein működő a helyi közösségek támogatásában kiemelt szerepet játszó civil szervezetnek mindösszesen 150 millió forintot juttat. A támogatásból többek között jut majd a B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítványnak, a Bhim Rao Egyesületnek, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Sárospataki Ösztöndíj Alapítványnak, a sajókazai Sólyom Telep Közhasznú Egyesületnek, vagy a roma gyerekek fejlesztésével foglalkozó Indahouse Egyesületnek is - zárul a One Magyarország tájékoztatása.

Valakire már hatással lehetett

Majka a nemrégiben megrendezett debreceni Campus Fesztiválon botrányos jelenetet adott elő. A főként diákokból álló közönség előtt Majka és táncosa eljátszották, hogy fejbe lövik a zenész által alakított miniszterelnököt. Azóta egy 48 éves debreceni - tehát ahol a fesztivál is volt - nő a miniszterelnök kivégzéséről fantáziált a közösségi médiában...