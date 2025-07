Sokkolóan bizarr: Orlando Bloom exe oldalán vigasztalódik válásuk után Katy Perry

Egy hónap sem telt el, amióta a sztárpár bejelentette a szakításukat. Kilenc év után tehát Katy Perry és Orlando Bloom válás mellett döntöttek, életüket 2025 nyarától külön utakon folytatják. Miranda Kerr, Orlando Bloom exfelesége azonban nyilvánosan is kiállt az énekesnő mellett.

Miranda Kerr ellátogatott Katy Perry The Lifetimes Tour Los Angeles-i koncertjére (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Miranda Kerr kiállt Katy Perry mellett

Hónapok óta ment a találgatás a két híresség szakításával kapcsolatban, majd július elején Katy Perry és Orlando Bloom pontot tettek az ügy végére és nyilvánosan is bejelentették különválásukat. Egy hónap sem telt el a szakítás óta, Miranda Kerr máris finoman, de határozottan kifejezte támogatását Katy Perry irányába. Orlando Bloom exfelesége Instagramon posztolt képeket és videókat Katy Perry 'The Lifetimes Tour' koncertjéről Los Angelesben, amelyek között egy rövid videó is volt az énekesnő híres 'California Gurls' előadásáról. A poszthoz pedig azt írta, hogy:



A nyár eddig 🪩❤️🍰🌸

A mozaikcsalád

Miranda Kerr 2013-ban vált el Orlando Bloom-tól és egy közös gyermekük született, Flynn. A két hollywoodi híresség a válás óta egyetértésben neveli a kisfiút. A szupermodell azóta újraházasodott és Orlando Bloom-ra is hamar rátalált a szerelem, méghozzá Katy Perry oldalán. Miranda Kerr szinte azonnal családtagként kezelte az énekesnőt. Egy régebbi podcast interjújában még azt is mondta a kapcsolatukról, hogy az énekesnőt jobban szereti, mint a volt férjét, és nagyszerű a kapcsolatuk családtagokként és barátként is.

Miranda Kerr nyíltan mesélt arról, hogy az énekesnővel igazi 'sisters from another mister' féle barátságot ápolnak. Rendszeresen együtt ünnepelik az évfordulókat, közös nyaralásokat terveznek, és a gyerekek számukra a legfontosabbak. Flynn pedig jól érzi magát ebben a kiegyensúlyozott családi környezetben, amelyben mindkét szülő boldog és harmonikus viszonyban van a másik szülő partnerével is.

Katy Perry és Orlando Bloom közel egy évtizedig volt együtt (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Élet a szakítás után

Katy Perry és Orlando Bloom július elején jelentették be a szakításukat azután, hogy közel egy évtizedig voltak együtt. Még egy hónap sem telt el a szakítás óta, az énekesnő máris továbblépett. A popsztárt egy nagyhatalmú férfi, a volt kanadai miniszterelnök társaságában kapták lencsevégre. Katy Perry és Justin Trudeaou egy montreali étteremben romantikázott azután, hogy előtte egy parkban sétáltatták az énekesnő kutyusát, Nugget-tet. De Orlando Bloom sem szomorkodott sokáig. Ő rejtélyes posztokkal bizonygatta az Instagram oldalán, hogy továbblépett.