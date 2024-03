Hableány-katasztrófa: Nem fizet a Viking a gyászoló rokonoknak - 1,8 milliárddal tartozik a cég

Nem kapták meg a bíróság által megítélt sérelemdíjat a Hableány-katasztrófa áldozatnak hozzátartozói, illetve a sérültek. Sógor Zsolt, az elsüllyedt hajót üzemeltető cég ügyvédje lapunknak elmondta: mivel fellebbeztek a megállapított, összesen 1,8 milliárdos összeg nagysága ellen, a 15 napos fizetési határidő nem vonatkozott rájuk.

A Hableány roncsa a kiemelés után Fotó: Bors

Mint arról többször olvashattak lapunkban, az 1949-ben épített hajót 2019. május 29-én, 21.05-kor hátulról gázolta el a Viking Sigyn nevű, 135 méteres szállodahajó. A Budapesten, a Margit híd alatt bekövetkezett baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, a 28., minden bizonnyal ugyancsak elhunyt személy földi maradványai azóta sem kerültek elő. A bíróság a kapitányt tette felelőssé a történtekért. Az ítéletről itt írtunk.

5 milliótól a 80 millióig

A szemtanúk megrázó részletekről számoltak be, szörnyű élményeik a bírósági ítéletben is helyet kaptak. Az ügyben összesen 78-an jelentettek be kárigényt, illetve sérelemdíjat. Sógor Zsolt elmondta, ugyan az ítéletben az szerepelt, hogy a jogosultanként 5-80 millió forintot 15 napon belül át kellett volna utalni, ez a kötelezettség a fellebbezésre való tekintettel érvényét vesztette.

A cég az 1,8 milliárdos összeg nagyságrendjét, és bizonyos esetekben a jogosultságot is vitatja

– magyarázta a jogász, és hozzátette: az ügy még körülbelül két évig is húzódhat, mire pont kerül a végére.

A Viking a pesti kikötőben, sérült orral, a katasztrófa utáni reggelen Fotó: Bors