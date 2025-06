Lucy Hale 10 titka, amit még a legnagyobb rajongók sem tudtak

A hétvégén ünnepelte 36. születésnapját Lucy Hale, akit a legtöbben az Aria Montgomeryként ismernek a nagy sikerű Pretty Little Liars (Hazug csajok társasága) című sorozatból. Az amerikai színésznő, énekesnő és divatikon karrierje tinédzserkora óta ível felfelé, és mára az egyik legsokoldalúbb fiatal tehetségként tartják számon Hollywoodban.

Lucy Hale karrierje egy énekversennyel indult (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Lucy Karen Hale Memphisben született 1989-ben, és már kislányként is a színpadon érezte magát igazán otthon. Karrierje egy énekversenyen indult el (American Juniors, 2003), utána sorra kapta a felkéréseket. A Pretty Little Liars 2010-es indulása után a színésznő milliók kedvence lett. A sorozatban nyújtott alakításával több díjat is nyert, köztük a Teen Choice Awards trófeát is.

Énekesként is sikereket ért el country-pop stílusú albumaival, emellett számos filmben szerepelt, például a Felelsz vagy mersz? című horrorban, vagy a romantikus Gyűlölök és szeretek című filmben. Emellett stílusérzéke, letisztult és trendi megjelenése miatt a divatvilágban is számon tartják, gyakran szerepel magazinok címlapján.

Tavasszal kezdett el randizni az ausztrál realitysztárral, Harry Jowsey-val, azóta pedig hivatalosan is egy párt alkotnak.

Lucy Hale 10 legelképesztőbb titka

Majdnem ő lett Anastasia Steele A szürke ötven árnyalatában

A színésznő egy interjúban árulta el, hogy ő is jelentkezett Anastasia szerepére. Végül Dakota Johnson formálta meg a karaktert, amit Lucy Hale nem bánt, ugyanis utólag rájött, hogy "túl erotikus lett volna" számára a film.

Egy fogorvosi rendelőben fedezték fel

15 éves volt, amikor Los Angelesben fogorvoshoz ment – ott szúrta ki egy menedzser a váróban. Gyerekkorában annyira rossz volt a harapása, hogy éveken át viselt fogszabályzót és különböző fogászati készülékeket, sőt: állkapocsműtétje is volt.

Többször kapott fenyegetést fanatikus rajongóktól

Volt, aki Aria és Ezra kapcsolatán háborodott fel annyira, hogy Lucyt hibáztatta „a bűnös viszonyért”.

Gyűlöli visszanézni magát a Pretty Little Liars-ben

Egy interjúban bevallotta: sokszor "szégyelli", mennyire túljátszotta a karakterét az első évadokban. Kiemelte, hogy furcsán érzi magát, ha magát látja hosszú jelenetekben.

A PLL egyik epizódja alatt végig be volt rúgva – de senki nem vette észre

Egyszer elmesélte, hogy egyszer buliból ment forgatásra, és még tartott az alkohol hatása – de a jelenet "meglepően jól sikerült".

A legfurább szokása? Jéggel fürdik reggelente!

A szépsége titka nem a smink – hanem a napi jeges zuhany. Hideg víz + jégkocka = ragyogó arcbőr, állítása szerint.

Vérfóbiás, mégis vállalt horrorfilmet

A Felelsz vagy mersz? forgatásán többször elájult, amikor művérrel kellett dolgozni – de nem volt hajlandó dublőrt kérni.

Harry Styles volt a „celeb-crush”-a, most pedig ugyanabban a körben mozognak

Lucy évekkel ezelőtt bevallotta, hogy Harry Styles az álomférfi számára. Ma már közös baráti körben mozognak, és többször együtt is buliztak.

Imádja a bizarr TikTok-trendeket – titokban részt is vesz bennük

Álnéven követi és próbálja ki a legfurább kihívásokat – mint például az „önhipnózisos szerelmi vonzás”.