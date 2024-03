Lábatlani ralibaleset: "Mindig mosolygós, barátságos férfi volt" - gyűjtésbe kezdtek két áldozat családjának

Még mindig sokkos állapotban van az egész ralisport a vasárnap (március 24.) történt hátborzongató tragédia óta. Mint az ismeretes, az Esztergom-Nyerges Rally szezonnyitó futamán ugyanis az egyik Skoda Fabia R5-ös egy egyenesben megcsúszott, és teljes sebességgel a nézők közé csapódott.

A brutális balesetben két közeli településen élő fiatal is életét vesztette. A helyiek most a családjuknak gyűjtenek Fotó: MTI

A balesetben négy ember azonnal meghalt, míg nyolc másik néző súlyosan megsérült. A legsúlyosabb sérüléseket egy kislány szenvedte el, őt úgy tudjuk, hogy már a helyszínen újra kellett éleszteni, az életéért pedig jelenleg is harcolnak a kórházban. Mint egy, az esetet szerencsésen túlélő, a gyermekeivel kilátogató édesanya elmondta: a történtek után teljes volt a pánik, mindenhol kiabálás és sikolyok hallatszottak. A döbbent nézők azonban egy emberként rohantak az áldozatok és a sérültek segítségére:

Mindenki szaladt oda, kiabálták, hogy mentőt, és aki sokkal lejjebb állt, az is a mentőket tárcsázta

- mondta korábban a Borsnak az asszony, akinek egyik rokona is súlyosan megsérült a tragikus balesetben. Mint megírtuk, a négy áldozat közül kettő egy anya és a lánya volt.

Lapunk úgy tudja, hogy a másik két áldozat egy közeli településen élt, egyikük egy fiatal férfi, József volt, aki barátjával látogatott ki a rendezvényre.

A fiatalt azóta százak gyászolják, mint mondták: József mindig mosolygós, jó kedélyű és barátságos férfi volt, teljesen sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy ő volt a halálos verseny egyik áldozata.

Most azonban a két helyiért összefogott az egész település: gyűjtésbe fogtak, hogy segítsék az áldozatok családtagjait.

Ehhez nem csak egy számlát hoztak létre, de több helyszínen is gyűjtik az adományokat: a település két pontján is dobozokba dobhatja be mindenki azt a pénzt, amit a gyászoló család megsegítésére szánt. Információink szerint ezen kívül az autósport is beszállt a gyűjtésbe: a szeptemberben megrendezendő, Add a kezed elnevezésű jótékonysági autó-motor kiállítás és egyben zenei fesztivál teljes bevételét a két összetört, helyi családnak utalják át.